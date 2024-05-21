‘Parti kapatılmadı binayı taşıdık’
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 5 Nisan’da yaptığı açıklamada, maddi zorluklar nedeniyle parti binalarını küçültme kararı aldıklarını açıkladı.
Bu
açıklamanın ardından
parti genel merkezine
kilit vurulduğu iddiaları
kamuoyuna yansıdı.
Memleket Partisi,
yaptığı açıklamayla
iddiaları yalanladı.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan
Parti Genel Sekreteri Halil İlker Çelik,
“Ülkemiz yerel seçim sürecini tamamladı.
Biz de Memleket Partisi olarak 200’e yakın
seçim çevresinde mücadele ettik. Malum
partimiz Hazine yardımı almıyor, belediye
imkanımız yok. Adaylarımız kendi maddi
olanakları ile son derece onurlu ve
çalışkan bir adaylık süreci geçirdiler” dedi.
MASRAFLARI AZALTMA KARARI
Çelik, “Yerel seçimleri değerlendirirken
hataya düşmemek lazım. Zira seçim
sonuçlarını oy kullananlar değil, oy
kullanmayanlar belirlemiştir. Seçmen
sandıkta iktidara sarı kart gösterdi. Zira
ekonomik kriz ve yoksulluk halkımızı
canından bezdirdi” ifadelerini kullandı.
Partinin üye ve yöneticilerin katkısıyla ayakta durduğunun altını çizen Çelik, “Medyada parti kapatıldı gibi bir algı oluşturulmaya çalışılsa da bu, doğru değildir. Ekonomik anlamda maliyetlerimizi azaltma karar aldık. Bu nedenle genel merkezimi daha uygun maliyetli bir adrese taşıdık. Bu küçülmek ya da kapanmak anlamına gelmiyor. Bunun aksi yönünde algı çabasını iyi niyetli görmüyorum” diye konuştu.
Çelik, “Partimiz dimdik ayaktadır.
3. yolun en önemli temsilcisi Sayın
Muharrem İnce ve Memleket Partisi’dir.
2. olağan kurultay sürecimizi haziran
ayı içerisinde başlatarak sırayla
ilçe ve il kongrelerimizi yaparak
büyük kurultayımızı toplayacağız”
değerlendirmesinde bulundu.
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