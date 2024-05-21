‘Parti kapatılmadı binayı taşıdık’

Yayınlanma: 21.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.05.2024 - 04:00

Bu açıklamanın ardından parti genel merkezine kilit vurulduğu iddiaları kamuoyuna yansıdı. Memleket Partisi, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Parti Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, “Ülkemiz yerel seçim sürecini tamamladı. Biz de Memleket Partisi olarak 200’e yakın seçim çevresinde mücadele ettik. Malum partimiz Hazine yardımı almıyor, belediye imkanımız yok. Adaylarımız kendi maddi olanakları ile son derece onurlu ve çalışkan bir adaylık süreci geçirdiler” dedi.



MASRAFLARI AZALTMA KARARI

Çelik, “Yerel seçimleri değerlendirirken hataya düşmemek lazım. Zira seçim sonuçlarını oy kullananlar değil, oy kullanmayanlar belirlemiştir. Seçmen sandıkta iktidara sarı kart gösterdi. Zira ekonomik kriz ve yoksulluk halkımızı canından bezdirdi” ifadelerini kullandı.



Partinin üye ve yöneticilerin katkısıyla ayakta durduğunun altını çizen Çelik, “Medyada parti kapatıldı gibi bir algı oluşturulmaya çalışılsa da bu, doğru değildir. Ekonomik anlamda maliyetlerimizi azaltma karar aldık. Bu nedenle genel merkezimi daha uygun maliyetli bir adrese taşıdık. Bu küçülmek ya da kapanmak anlamına gelmiyor. Bunun aksi yönünde algı çabasını iyi niyetli görmüyorum” diye konuştu.

Çelik, “Partimiz dimdik ayaktadır. 3. yolun en önemli temsilcisi Sayın Muharrem İnce ve Memleket Partisi’dir. 2. olağan kurultay sürecimizi haziran ayı içerisinde başlatarak sırayla ilçe ve il kongrelerimizi yaparak büyük kurultayımızı toplayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

