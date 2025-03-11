104 yaşında CHP üyeliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İzmir mitingindeki konuşmasını dinledikten sonra CHP’ye üye olmak istediğini ifade eden 104 yaşındaki Şaban Yaylalı, CHP’nin 23 Mart’ta yapacağı cumhurbaşkanı adayını belirleme önseçiminde oy kullanabilmek için partiye üye oldu.

104 yaşında CHP üyeliği
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Ece İçmez
Yayınlanma: 11.03.2025 - 04:00

İzmir Göztepe'de yaşayan 104 yaşındaki Şaban Yaylalı, Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasını dinledikten sonra büyük bir heyecanla 23 Mart seçimleri için CHP’ye üye olmak istediğini açıklamıştı.

Şaban Yaylalı’ya rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.


Etiketler: #CHP #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Seçim

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