104 yaşında CHP üyeliği

Yayınlanma: 11.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.03.2025 - 04:00

İzmir Göztepe'de yaşayan 104 yaşındaki Şaban Yaylalı, Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasını dinledikten sonra büyük bir heyecanla 23 Mart seçimleri için CHP’ye üye olmak istediğini açıklamıştı.

Şaban Yaylalı’ya rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.