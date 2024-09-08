Parti kurmayları tüzüğün büyük destekle kabul edilmesinin çok değerli olduğunu belirtti

Yayınlanma: 08.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2024 - 04:00

CHP’nin tüzük değişikliği önerisi önceki gün delegelerden büyük bir destek alarak Tüzük Komisyonu’nun önerdiği şekliyle kabul edildi. Yaşanan ufak bir gerilimin haricinde toplantının sakin geçtiği belirtildi. Yaklaşık 1018 delegenin katıldığı oylamalarda sadece 36 delegenin “ret” oyu verdiği öğrenildi.

‘BU ÖRGÜTÜN TÜZÜĞÜ’

Kurultaya ilişkin konuşan parti kurmayları, “Ortaya koyduğumuz metin birkaç kişinin metni değildi. Mahallelerden, ilçelerden görüşler aldık. İl başkanlarıyla defalarca toplandık. Eski genel başkanların görüşleri alındı. Bu tüzük örgütün tüzüğü. Uzlaşıyla geçmesi bu şekilde sağlandı” dedi. Gelen eleştirilere değinen partililer, “Örgüt denetiminde önseçim yerine hâkim denetiminde isteyenler oldu. Kontenjanlara itirazlar oldu. Ancak ortada suiistimal edilecek bir durum olmadığını anlattık ve tüzükte açıkça yazıldı. Örgüt denetimindeki önseçimle partiye çok sağlam yeni kadroları örgüt kendisi çıkartmış olacak” ifadelerini kullandı.

‘TEPEDEN İNME YOK’

Partide tüzüğü eleştiren isimler de “Değişiklik tamamlandı, şimdi önemli olan uygulanışını kontrol etmek” yorumunu yaptı. Tüzüğün partiye yaratacağı etkiye ilişkin de konuşan parti yönetiminden isimler, “Örgütler artık daha özgür, daha çok vekil çıkartmanın özgüveniyle illerinde olacak. Milletvekili adayları onlardan bağımsız belirlenmeyecek. ‘Bu senin adayın’ diye tepeden inme bir adayları olmayacak. İl başkanlarının bu tüzüğe oybirliğiyle destek vermesi ve örgütün de sahiplenmesi bizim için değerli” dedi.

Dönem kuralının örgütün de seçmenin de beklentisi olduğunu söyleyen partililer, “Şimdi yeni aktörlerin öne çıkması sağlanacak. Halkın partisi kendi yetiştirdiği insanlara yetki verecek, belediye başkanı, milletvekili yapacak” değerlendirmesini yaptı.

‘HÜKÜMET PROGRAMI PROVASI’



Bundan sonraki sürece ve program çalışmalarına ilişkin konuşan kurmaylar, “Bugün kurulacak masalarda eğitimden sağlığa, yargıdan dış politikaya pek çok alanda kendimize bir yol haritası belirleyeceğiz. Bunu da yaklaşık 10 aylık bir çalışmayla detaylandıracağız. Bugün yapacağımız çalışmalarla CHP delegeleri alanında uzman isimlerle bir araya gelecek. CHP’nin gölge kabine üyeleri ve milletvekilleri de masa çalışmalarına dahil olacak. Sosyalist Enternasyonel’den gelecek üyelerin de katkısıyla hem Türkiye’ye hem dünyaya bir vizyon çıkartacağız. Bu masalarda konuşulan konular raporlaştırılacak. CHP artık hükümet programının provasını yapıyor” diye konuştu.

