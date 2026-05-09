Parti yönetimi ve il örgütü Burcu Köksal’a ulaşamadığını söylüyor: CHP’de Afyon karmaşası

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl da partiden ayrılacağı iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit edildiğini öne sürdü. Enginyurt “Eşi üzerinden tehdit ediliyor ve CHP’den istifa etmesi bekleniyor. İnsanların ailesi, çocukları, eşi üzerinden tehdit etmek ne insanlığa yakışır ne de siyasete yakışır” ifadelerini kullandı. Enginyurt’un bu iddiası sonrası parti yönetimi ve il yönetimi Köksal’a ulaşmaya çalıştı. Ancak Köksal’ın telefonunu açmadığı belirtildi.

CHP’Lİ DANIŞMANINI GÖREVDEN ALMIŞ

İstifa tartışmaları başlamadan Köksal’ın basın danışmanı ve CHP Afyon Gençlik Kolları Başkanı olan Alperen Kayhan’ı mezarlık müdürlüğünde görevlendirdiği öğrenildi. Köksal’ın yakın dönemde AKP’ye geçmeye yönelik bir konuşması olmasa da basın danışmanını değiştirme nedenlerinden birinin CHP’den istifa etmeyi düşünmesi olduğu ileri sürüldü. Bu tartışmalar devam ederken TV 100’e açıklama yapan Köksal, tehdit edildiği iddialarını kabul etmedi. Köksal’ın “Ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Bana bazı anket çalışmalarından bahsetti. Ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi. ‘Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız’ diyor” dediği aktarıldı.

‘BUTLAN’ İDDİASI

Parti kulislerinde ise, Köksal’ın yakın bir zamanda ayrılık konusunu konuşmadığı söyleniyor. Bazı partililer, kurultay sürecinde Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ve partide değişim yaşandıktan sonra zaman zaman CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerilim yaşadığı haberleri yapılan Köksal’ın, CHP’nin kurultay davası üzerinden “mutlak butlan” beklentisi içinde olduğunu ancak “bu karşılık bulmayınca partiden ayrılmaya karar verdiğini” ileri sürüyor. Buna karşın Köksal’ın yakın bir dönemde Kılıçdaroğlu ile görüşmediği de öğrenildi. Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun istifa haberleri sonrası Köksal’a ulaşmaya çalıştığı, ancak Köksal’ın telefonlarını açmadığı iddia edildi.

ESKİ AÇIKLAMALARI ANIMSATILDI

CHP içinde bazı milletvekilleri daha önce de Köksal’ın AKP’ye geçeceğine yönelik haberler yapıldığı için böyle bir şeyin yaşanabileceğini söylerken, bazı vekiller de son yaşanan gelişmeleri şaşkınlıkla karşıladığını belirtiyor. Köksal’ın istifasıyla ilgili “Memleketime hizmet için milletvekilliğini bırakıp belediye başkanı oldum. Ama CHP ile mücadeleden yoruldum. CHP beni çok yordu” dediği belirtilirken; bazı vekiller “Ortada sadece böyle bir sebep yoktur. Bir tehdit olabilir” yorumunu yapıyor. Bazı CHP’liler ise Köksal’ın geçmiş dönemde yaptığı “Zafer Partisi’ne, İYİ Parti’ye, AKP’ye geçecek şeklinde twitler atılıyordu. Beni CHP’ye kabullenmek istemiyor herhalde belli bir kesim. Ama be anadan doğma CHP’liyim. Kapıdan kovdular, bacadan girdim. Ben partinin demirbaşlarından biriyim. 31 Mart seçimleri öncesi ‘Ya kendine başka bir iş bul ya da başka bir parti bul’ denildiğinde bile ben partimi bırakmadım” gibi açıklamalar üzerinden duruma tepki gösteriyor.

İLÇE ÖRGÜTÜ GÖREVDEN ALINDI

Köksal’ın AKP’ye geçeceği iddiaları sonrası CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda olağanüstü toplantı yapıldı. Toplantıda Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak, il yönetimi ile görevden alındı. Yönetimin Köksal’a yakın olduğu iddia edildi.