Partililerle değerlendirme yapan Özel, ‘Ülkeyi kurtarmak istiyoruz’ diyerek seçim mesajı verdi: ‘Sandığı getirmeliyiz’

Yayınlanma: 20.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.01.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi’ne düzenlenen operasyon sonrası hafta sonu boyunca partisinin milletvekilleri, merkez yönetim kurulu ve parti meclisi üyeleriyle bir dizi toplantı düzenledi. Toplantılarda CHP’nin bundan sonraki sürece dair yol haritası değerlendirildi.

Özel’in toplantılarda “2025’te sandığı getirmek ve bu ülkeyi kurtarmak istiyoruz” vurgusunu yaptığını aktaran parti kurmayları, bundan sonra partinin atacağı her adımın da erken seçime yönelik olacağını söyledi.

Kasım ayı için yaptıkları çağrıyı anımsatan partililer, yapılan toplantılarda “CHP’nin cumhurbaşkanı adayını şimdiden ilan etmesi” ihtimalinin de konuşulduğunu söyledi. Bazı milletvekillerinin bu öneriyi getirdiğini belirten parti kaynakları, “Bazı arkadaşlarımız da bunun doğru olmayacağını söyledi.

CHP’nin değil ama Erdoğan’ın bir adaylık sorunu var. Ya anayasa değişikliğine ya da Meclis’in seçim kararına ihtiyacı var. Bu yüzden kendisine ‘Son gün kasım’ çağrımız sürüyor. Adaylık işini asıl düşünmesi gereken Erdoğan” ifadelerini kullandı.

‘OLAĞAN AKIŞ İŞLEYECEK’

İstanbul’da yapılan bu operasyonların bir hedefinin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğuna vurgu yapan partililer, “Burada belki de parti içi dengeleri karıştırma, buna bağlı olarak hızla bir adaylık açıklatma düşüncesi de var. Ancak onların dayattığı bir gündemle adaylık açıklamayız. Genel başkanımız da toplantıda adaylık sürecinin önceden açıkladığı gibi partiye sorularak olağan bir akış içinde işleyeceğini söyledi.

Olağanüstü bir gündem içinde bir adaylık açıklama düşüncesi yok. Meclis şimdi seçim kararı alırsa, biz de adayımızın kim olduğunu hemen açıklarız. Burada önemli olan iktidarın değil, bizim gündemimizde bir adaylık açıklaması yapılması. Bizim de çağrımız, ‘Sandığı kaçırmayın, gelin seçimi bu yıl yapalım’ şeklinde” değerlendirmesini yaptı. Erken seçim çağrısı kapsamında Türkiye’nin her yerinde mitinglerin ve halk buluşmalarının da sürdürüleceği belirtildi.

‘DİLİMİZ HEP SERT OLDU’

Öte yandan kurmaylar; eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun normalleşme sürecini eleştiren “Akrep-Kurbağa Hikâyesi” paylaşımını da değerlendirdi. Parti yönetiminden isimler, CHP’de zaten hiçbir zaman bir “yumuşama” olmadığını söyleyerek “Normalleşme derken hafifleyen bir dilimiz hiç olmadı. Her zaman sert muhalefet yaptık. Bunun yanında geçmişe oranla daha çok sahada olduk. Biz yine en sert eleştirilerimizle sahada olacağız. Hiçbir zaman da Erdoğan gibi çirkin bir siyaset tarzımız olmayacak” dedi. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise “Meclis açılışında yaşanan ‘ayağa kalkma’ meselesinden beri Erdoğan ile nazik bir dilde konuşulamayacağını anlatmaya çalışıyorduk. Bu son yaşananlar da haklılığımızı gösterdi. Şimdi genel başkan da ‘Artık ne kadar nazik davranabiliriz bilemem’ dedi. Bundan sonra normalleşmede ısrarcı olmayacaktır. Siz hukuku kendine göre eğip bükep birine nazik olamazsınız. Kemal Bey de parti içindeki bu eleştirileri dillendirmek için o videoyu paylaştı” ifadelerini kullandı.