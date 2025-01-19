Yılbaşından bu yana 11 kere özel jetini kullandı: Kylie Jenner’ı 'eko-terörist' ilan ettiler!

Kylie Jenner, yılbaşından bu yana yaptığı 11 uçuşla 'iklim suçlusu' olarak nitelendirildi.

Yılbaşından bu yana 11 kere özel jetini kullandı: Kylie Jenner’ı 'eko-terörist' ilan ettiler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 16:00

Kylie Jenner, 85 milyon dolarlık lüks özel jetiyle yılbaşından bu yana 11 uçuş gerçekleştirdiği için sosyal medyada "iklim suçlusu" ve "eko-terörist" olarak nitelendirildi. Ünlü yıldızın 7 Ocak’ta Los Angeles'taki orman yangınlarının başlamasından bu yana jetini 8 kez kullandığı ortaya çıktı.

CelebrityJets adlı internet sitesine göre, Jenner’ın jet kullanımı bugüne kadar yaklaşık 162 ton karbondioksit emisyonuna yol açtı. Bu miktar, 33 evin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer. Özellikle bir uçuşun sadece 15 dakika sürmesi, tepkileri daha da artırdı.

Jenner, yangın mağdurlarına bağışta bulunduğunu açıkladı. Kozmetik markasının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yangından etkilenen gençlere cilt bakımı, vücut, saç ve makyaj ürünleri bağışladığını duyurdu. Ancak bu girişim, eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Jenner’ı "ikiyüzlülükle" suçladı.

Takipçilerinden biri, “Yangınlara özel jet kullanımıyla büyük katkıda bulunup ardından bağış paylaşımı yapmak çok sahte” dedi. Bir diğeri ise, “Losyonlar bağışlayarak özel jet kullanımının yarattığı yıkımı kapatamazsınız” yorumunda bulundu.

2024 yılında 195 uçuş gerçekleştiren iki çocuk annesi Jenner, şu sıralar oyuncu Timothée Chalamet ile ilişki yaşıyor. Ancak özel jet kullanımı ve çevresel etkilerle ilgili tartışmalar, Jenner’ın üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.


Etiketler: #Kylie Jenner #özel jet

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