‘Partimize sahip çıkalım’

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, partisinin tüzük kurultayı sürecine ilişkin “Tüm yol arkadaşlarıma; parti içi demokrasiyi güçlendirecek, örgütümüzü dirençli kılacak bütün tüzük önergelerini desteklemelerini tavsiye ediyorum” çağrısını yaptı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.08.2024 - 14:32
‘Partimize sahip çıkalım’
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CHP’de yönetim değişikliği yaşanan kurultayda mevcut yönetime karşı Denge ve Denetleme listesini çıkartan Oğuz Kaan Salıcı, partinin tüzük kurultayı sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Partililere tüzük için çağrı yapan Salıcı, “Örgütümüze emek vermiş, ömrünü sosyal demokrat mücadeledeye adamış bir kardeşiniz olarak tüm il başkanlarımızı ve kurultay delegasyonumuzu partimize sahip çıkmaya çağırıyorum. Tüm yol arkadaşlarıma; parti içi demokrasiyi güçlendirecek, örgütümüzü dirençli kılacak, partilimizin hukukunu koruyacak, örgütten yetişen yeni siyasetçilerin önünü açacak, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerine bağlı bütün tüzük önergelerini desteklemelerini tavsiye ediyorum. CHP’nin tek sahibi örgütüdür. Partimiz, bir üye-örgüt-program partisidir. ‘Şahsım’ partisi değildir. CHP’de önseçim esastır. Önseçim adayları belirlemekle kalmaz, aynı zamanda partiyi bir arada tutar. Önseçimi sakatlayan ya da öteleyen yaklaşımlara asla müsamaha gösterilmemelidir. CHP’nin Türkiye’yi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e taşımaktır” ifadelerini kullandı.


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