Partisi 14 milletvekili çıkarmıştı... Ali Babacan: CHP ile aynı masada oturmamız bizi olumsuz etkiledi

CHP listesinden seçimlere girerek 14 milletvekili çıkaran DEVA Partisi'nin lideri Babacan, 2023 Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı değerlendirmelerde özeleştiride bulundu.

Babacan, CHP ile ittifakın partisini olumsuz etkilediği görüşünü savundu.

"DERSİMİZİ ALDIK"

Ekol TV'de gündemi değerlendiren Babacan, "CHP ile aynı masada aynı masada oturmamızın ve CHP listelerinden girmemizin partimize gerçekten olumsuz etkisi büyük oldu. O gün ‘Ülkenin durumu berbat, iktidar ancak birlik beraberlikle değişir’ denilen bir ortam vardı. Ama bu hesapta 2+2=4 etmedi, 2+2=3 etti" şeklinde konuştu.

Babacan konuşmasını, "Yan yana gelince normal şartlarda bize gelecek oyların bir kısmı gelmedi. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlere 2023 dersini almış olarak gidiyoruz" sözleri ile sürdürdü.

Babacan, ayrıca yeni dönemde CHP'nin iş birliği arayışında olmadığını kaydederek, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı Yeni Yol ittifakının bir seçim ittifakına dönebileceğinin altını çizdi.