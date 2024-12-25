Patlayıcı üretilen fabrika 11 kişiye mezar oldu, aynı yerde 10 yıl önce de faciadan dönüldü

Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

Balıkesir’in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle sekizi kadın 11 kişi yaşamını yitirdi, yedi kişi de yaralandı. Kavaklı Mahallesi’nde ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi’ne bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldi. Olayın ardından çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler, çöken kapsül üretim binasındaki 11 emekçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan yedi kişi ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

FACİA ÖNLENMİŞTİ

Aynı fabrikada 10 yıl önce de bir patlama yaşandığı ve altı kişinin yaralandığı ortaya çıktı. Çalışanların anında müdahalesi sayesinde, yıllar önce büyük bir facianın önlendiği öğrenildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, patlamanın, ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ’ye ait tesiste saat 08.25’te meydana geldiğini söyledi. Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamayla ilgili soruşturma başlatılarak bir başsavcıvekili koordinesinde dört cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayı araştırmak üzere iki başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, patlamaya ilişkin bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir’e gitti.

SORUMLULAR İSTİFA ETMELİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), patlamaya ilişkin bir açıklama yayımladı. “Her iş kazası ve her iş cinayeti mutlaka alınmayan önlemler nedeniyle gerçekleşir” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Günün ihtiyacı, binlerce emekçi ölümünün yaşandığı bu dönemin tüm sorumlularının istifa etmesidir” dendi. Açıklamada alınması gereken önlemler de sıralandı.

ŞİRKETE TEŞVİK ÜSTÜNE TEŞVİK

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, patlamanın meydana geldiği ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi, Zirve Holding ve Senta Madencilik şirketlerine ait. Zirve Holding’in sahibi Ömer Faruk Kalyoncu, Kalyon Grup’un kurucusu Hasan Kalyoncu’nun oğlu. Şirketin bir diğer ortağı ise Senta Madencilik. Bu şirket ise iktidara yakınlığıyla dikkat çeken Zafer Topaloğlu’na ait. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ZSR Patlayıcı şirketinin yönetim kurulu üyesi Zafer Topaloğlu’nun nikâh törenine katılmıştı. AKP’ye yakınlığıyla bilinen Topaloğlu, Esenler Erokspor’un da başkanı.

ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi, aldığı yatırım teşvikleriyle dikkat çekiyor. 2019’da Sanayi ve Teknoloji bakanlığı’nca şirkete 22 milyon 156 bin TL yatırım teşvik belgesi verildi. Belge KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, yüzde 80 oranında vergi indirimi, yüzde 40 yatırıma katkı oranı ve yedi yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteğini kapsıyor. Şirketin Balıkesir’deki üretim tesisi, 2022’de “proje bazlı devlet yardımı” verilecek projeler arasına alındı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre, ZSR Patlayıcı’nın önceki gün 23 Aralık 2024’te temsil yetkililerinde bazı değişiklikler yapıldı. iş sağlığı ve güvenliği müdürünün görevden alınarak Hulusi Yağız Aboumarsa’nın yetkili olduğu belirtildi.

KAMU İHALESİ ALDI

Şirket ayrıca altı kamu ihalesi aldı. Şirketin patlayıcı madde sattığı kurumlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve Türkiye Kömür İşletmeleri yer aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 1 milyon 611 bin TL. Şirketin Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden aldığı kamu ihalesinin bedeli ise 423 bin dolar.

CHP HEYET GÖREVLENDİRDİ

CHP lideri Özgür Özel, patlamaya ilişkin heyet görevlendirdi. Genel başkan yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in başkanlığındaki heyette, Genel Başkan yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Balıkesir milletvekili Serkan Sarı, İzmir milletvekili Ednan Arslan, Bursa milletvekili Kayıhan Pala ve Muğla milletvekili Cumhur Uzun yer alıyor.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI



Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi. Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenazelerin, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sürüyor.