Patnos’ta aralarında belediye başkanının da bulunduğu 5 kişi gözaltında

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Eş Başkan Müşerref Geçer gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 10:32
Patnos’ta aralarında belediye başkanının da bulunduğu 5 kişi gözaltında
Abone Ol google-news

Ağrı’da, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çerçevesinde yapılan gözaltılar Patnos Belediyesi yönetimine de sıçradı.

Ağrı merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; aralarında HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer’in de bulunduğu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Patnos Belediyesi HDP gözaltı

İlgili Haberler

Son dakika... AİHM kararının ardından HDP'den ilk açıklama

Son dakika... AİHM kararının ardından HDP'den ilk açıklama
HDP ile İYİ Parti arasında 'Erzurum' gerilimi: 'Demokrasiyi öğreneceksiniz'

HDP ile İYİ Parti arasında 'Erzurum' gerilimi: 'Demokrasiyi öğreneceksiniz'
HÜDA PAR ve HDP

HÜDA PAR ve HDP

En Çok Okunan Haberler