Patnos’ta aralarında belediye başkanının da bulunduğu 5 kişi gözaltında
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Eş Başkan Müşerref Geçer gözaltına alındı.
Ağrı’da, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çerçevesinde yapılan gözaltılar Patnos Belediyesi yönetimine de sıçradı.
Ağrı merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; aralarında HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer’in de bulunduğu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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