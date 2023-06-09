Patnos’ta aralarında belediye başkanının da bulunduğu 5 kişi gözaltında

Yayınlanma: 09.06.2023 - 10:32

Güncelleme: 09.06.2023 - 10:41

Ağrı’da, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çerçevesinde yapılan gözaltılar Patnos Belediyesi yönetimine de sıçradı.

Ağrı merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; aralarında HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer’in de bulunduğu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.