HÜDA PAR ve HDP

04 Haziran 2023 Pazar

Seçimlerde AKP’nin listelerinden dört milletvekili çıkaran Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), sonunda yemin ederek TBMM’ye girdi.

Onlarla birlikte Yeniden Refah Partisi’nin beş milletvekilinin de TBMM’de olduğu düşünülürse, kadınlar, LGBTİ bireyler ve sokak hayvanları için zorlu bir dönem başladı. Türkiye’de bu gruplara dahil olmak öteden beri zordu ancak düşmanlıklarını açıkça gösterenler ve terör örgütü Hizbullah’la ilişkilendirilenler, artık kürsü dokunulmazlığı olan milletvekilleri...

Seçim beyannamesinde “6284’ün kaldırılması, zinanın suç olması, kadının fıtratına uygun çalışması, karma eğitimin zorunlu olmaması için Meclis’te olmalıyız” diyen HÜDA PAR’ın, mitingde “Ey Kürdistan artık sahibin var, yükselt sesini, kaldır şehadet parmağını!” diye bağıran Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da artık milletvekili...

Gaziantep’te AKP adaylarının tanıtımında tüm adaylar sahnede el ele tutuşurken, yanına düşen AKP adayı Derya Bakbak’ın elini tutmayan ve bunun nedenini “mezhebinin gereği” olarak açıklayan Şehzade Demir de milletvekili...

“Çarşaf kadına izzet katar” diyen, Diyarbakır’daki bir fuarda tanıtım yapan mankenlerin “kentin maneviyatına aykırı” olduğunu ileri süren, “LGBT sapkınlığı yürüyüşü serbest, şeri düzen istemek müebbet... Biz koyun değiliz ve zindan güllerimiz de sahipsiz değildir” diyerek nefret söyleminde bulunan, “Şeriat ismini duyunca kahrolan, mimsiz medeniyet hayranlarına ve ‘Şeriat istiyorsanız Arabistan’a gidin’ diyenlere diyoruz ki: Yıllarca bu topraklarda şeriat hukuku uygulandı. Siz sonradan geldiniz” diyen HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç de milletvekili...

“Kadın narindir, naziktir, çalışmak zorunda bırakılmasın” görüşünü savunan, “Biz parti programımıza yazdık, yemin metni değiştirilmeli” diyen HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da artık milletvekili...

DEMİRTAŞ’TAN HÜDA PAR’A MESAJ

Hepsinin ortak özelliği de LGBTİ bireyler ve sokak köpeklerine yönelik nefreti körüklemek. “İtlaf gerekiyorsa itlaf edeceğiz” diyerek hayvanlara yönelik şiddeti kışkırtan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu gibi, bu partinin diğer milletvekilleri de Yeniden Refah Partisi de sokak hayvanlarını sürekli hedef gösteriyor.

Hal böyleyken Selahattin Demirtaş, Artı Gerçek’te yayımlanan röportajında, HÜDA PAR’a seslenerek “Bugün tutmanız gereken el, Meclis’te HDP’lilerin elidir. Hiçbirimiz artık kirli oyunlara prim vermeden halkımızın çıkarlarına odaklanmalıyız” mesajını verdi.

Demek ki Seçim Vizyon Belgesi’nde, 6284’ün kaldırılmasını, zinanın suç olmasını, kadınların dinine, inancına ve fıtratına uygun çalışmasını, karma eğitimin zorunlu olmamasını, süresiz nafaka uygulamasına son verilmesini savunan, sokak hayvanlarının öldürülmesini isteyen, Hizbullah’la ilişkilendirilen bir partinin elini tutmak Demirtaş için sorun değil... O halk içinde kadınlar, LGBTİ bireyler yok mu?

Gelecekte ne olur bilinmez ama şimdi TBMM’de Kürt siyasetine odaklanan partiler arasında yeni birlikteliklerin olabileceği de konuşuluyor.

GERİCİ VE DİNCİ PARTİ İLE EL ELE VERMEK

Demirtaş, HÜDA PAR’a birliktelik çağrısı yaparken, bu partinin kadınlar, LGBTİ bireyler ve sokak hayvanları konusundaki gerici politikalarını dikkate almıyor olmalı. Acaba HÜDA PAR’ın HDP ile el ele tutuşmasını gerektirecek vaatleri, programındaki şu öneriler mi?

“Olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmeli.”

“Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu nitelemesinden vazgeçilmeli.”

“Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalı.”

“Başta Şeyh Said olmak üzere Kürtlerin büyük bir saygı ile andıkları Kürt âlimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli, yakınlarından ve bütün halktan özür dilenmeli.”

“Medreseler iyileştirilmeli.”

Durum böyleyse, geçmişte HDP’nin siyasal İslamcı AKP ile de el ele verdiğini düşününce çok şaşırtıcı değil aslında. Ama bölge partisi değil, Türkiye partisi olacaklarını iddia ediyorlardı; demek ki olamamışlar.