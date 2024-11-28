Patronun kâr hırsı, motokuryenin paket başına kazancı koşulları daha da zorluyor
“İş bırakma hakkı kullandırılmıyor” diyen Emekçi Kuryeler Derneği Başkanı, en çok motokurye ölümlerinin kış aylarında olduğuna dikkat çekti. Geçen yıl üçü çocuk en az 68 motokurye öldü.
Kış aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin birçok kentinde yağışlı ve fırtınalı havalar etkisini göstermeye başladı. Zorlu hava koşullarında çalışmak zorunda kalan motokuryelerin çalışma şartlarını yeniden gündeme geldi. Kurye Hakları Derneği’nin yıllık yayımladığı raporlara göre 2021’de en az 30, 2022’de yedisi çocuk en az 58, 2023’te üçü çocuk en az 68 motokurye işbaşında yaşamını yitirirken bu ölümlerin büyük çoğunluğu kış aylarında görülüyor. Emekçilerin her yıl onlarca iş cinayeti yaşanan motokuryeliğin “çok tehlikeli işler” statüsüne alınması talebi ise halen yetkililer tarafından karşılık bulmadı. Motokuryelik resmi olarak “yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler” kapsamında değerlendirilirken motokuryeler kendi mesleklerinin tanımlanması gerektiğini söylüyor.
‘BASKI YAPILIYOR’
Emekçi Kuryeler Derneği Başkanı Mehmet Timurtaş, “Normalde zorlu hava koşullarında işçi sağlığı ve iş güvenliği maddelerine göre iş bırakma hakkı var. Ancak patronlar kâr hırsı sebebiyle buna engel oluyor. Motokuryeler de paket teslimatı başına para kazandığı için hava koşulları onları daha da zorluyor. Verilere bakarsanız en çok motokurye ölümleri kış aylarında görülüyor. Hızlı teslimat yapılması için baskı uygulanıyor ve mobbing yapılıyor. Bunun dışında motokuryelerin ekipmanları da eksik. Şirketler bu ekipmanları parayla satıyor. Fiyatlardan dolayı birçok motokurye ulaşamıyor. Motokuryeliğin ‘çok tehlikeli işler’ statüsüne alınması gerekiyor ancak meslek tanımımız bile yok” ifadelerini kullandı.
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