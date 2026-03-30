Paylaşımları gündem olmuştu: İş insanı Öncü Sönmez'in sosyal medya hesapları erişime engellendi

Paylaşımları gündem olmuştu: İş insanı Öncü Sönmez'in sosyal medya hesapları erişime engellendi

30.03.2026 16:08:00
Haber Merkezi
Paylaşımları gündem olmuştu: İş insanı Öncü Sönmez'in sosyal medya hesapları erişime engellendi

Kişisel X ve Instagram hesapları üzerinden siyasiler ve gazetecilerin de dahil olduğu pek çok kişi hakkında iddialarda bulunan iş insanı Öncü Sönmez'in sosyal medya hesapları erişime engellendi.

Sosyal medyada açıklamalar yaparak gündem olan iş insanı Öncü Sönmez'in sosyal medya hesapları kapatıldı.

GEREKÇE: MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ

Sönmez'in Instagram ve X hesapları millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

HESABI TÜRKİYE'DEN GÖRÜNMEZ KILINDI

Sönmez'in dün açtığı yeni X hesabı da bugün erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlülere yönelik gerçekleştirilen yasaklı madde operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Öncü Sönmez, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. 

Ünlü iş insanı Yalçın Sönmez'in oğlu olan Öncü Sönmez, aralarında siyasetçi, gazeteci gibi isimlerin de dahil olduğu birçok kişi hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.

