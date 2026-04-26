Paylaşımlarını silmişti... ABD vize başvurusu reddedilen Mehmet Metiner'den yeni açıklama: 'Dışişleri'nin notasını yayımlamakla hata ettim'

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulunmuş, ancak Dışişleri Bakanlığı'nın notasıyla birlikte yaptığı başvuru reddedilmişti.

"KONUŞULMASINDAN BİLE RAHATSIZ OLUYORUM"

Bakanlığın gönderdiği notayı sosyal medya hesabından önce paylaşıp sonra silen Metiner, "Dışişleri Bakanlığı’nın ABD Büyükelçiliği’ne gönderdiği notayı yayımlamakla hata ettim. Hatta bunun konuşulmasından bile rahatsız oluyorum. Nota verilmesi eski, yeni vekiller için uygulanan bir sistem. Başvurduk, reddettiler" dedi.

DIŞİŞLERİ'NİN NOTASI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Dışişleri Bakanlığı'nın eski AKP'li vekil Metiner için ABD Büyükelçiliği'ne nota göndermesi olayını köşesine taşıdı.

Dışişleri'nin notasında yer alan ifadeler eleştirilmişti.

Öztürk, bu ifadelerin bürokratik dilde normal olduğunu belirterek, "Halen merkezde bulunan deneyimli büyükelçi ve daha önce Atina, Yeni Delhi, Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuş emekli büyükelçimizle konuştuğumda, bu ifadelerde asla yadırganacak bir şey bulunmadığını söylediler. Notanın dilinin hep böyle olduğunu vurguladılar" diye yazdı.

"NOTAYI YAYIMLAMAKLA HATA ETTİM"

Mehmet Metiner ise kendisi için ABD Büyükelçiliği'ne verilen notayı sosyal medya hesabından paylaşıp daha sonra silmesiyle ilgili Öztürk'e konuştu.

Metiner, “Kaçmak isteyen birisi eleştirdiği ABD’ye kaçar mı? Ayrıca niçin kaçayım? Suç mu işledim? Ama, Dışişleri Bakanlığı’nın ABD Büyükelçiliği’ne gönderdiği notayı yayımlamakla hata ettim. Hatta bunun konuşulmasından bile rahatsız oluyorum. Nota verilmesi eski, yeni vekiller için uygulanan bir sistem. Başvurduk, reddettiler" dedi.

ABD Büyükelçiliği'ne bir ay önce gideceğini ancak biletini ertelediği için Dışişleri Bakanlığı notasının sanki başvurudan sonra gönderilmiş gibi algılandığını kaydeden Metiner, "İlk defa başvurum reddedildi. Daha önce reddedildikten sonra Dışişlerimiz devreye girip böyle bir yazı yazmış değil" diye konuştu.

NELER YAŞANDI?

AKP’li eski milletvekili Mehmet Metiner, ABD vize başvurusunun reddedilmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi, ancak daha sonra bu paylaşımlarını sildi.

Metiner, ilk açıklamasında yaşadığı süreci ayrıntılarıyla aktarırken, ikinci paylaşımında Dışişleri Bakanlığı’nın kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek paylaşımlarını kaldırdığını duyurdu.

Metiner, ABD’ye yaptığı vize başvurusunun reddedildiğini şu ifadelerle duyurdu:

“20 Nisan 2026 Pazartesi, yani bugün, saat 08:15’te ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundum. Elimde Dışişleri Bakanlığımızdan yazıyla. Fotoğrafım alındı, parmak izim alındı vd işlemlerden sonra 11 nolu bölmedeki kişinin sorularını cevapladım. Diplomatik pasaportuma bakıp durdu. “Milletvekili misiniz?” dedi. “Ayrıca gazeteciniz” dedi. “Evet” dedim. “Bekler misiniz?” dedi. İlerdeki bir hanımefendiye pasaportumu gösterdi. O arada konuştular. Dönüp geldi. “Oturma yerinde bekler misiniz?” dedi. “Biz sizi çağıracağız.” Yaklaşık 45 dakika beklettiler. Benden çok sonra gelenler bile işlemlerini yapıp gittiler. Kalkıp bankodaki görevliye gittim. “Elimde Dışişleri Bakanlığımızın yazısı var. Diplomatik pasaportum var. Bu şekilde bekletilmem hiç hoş değil ve onur kırıcı. Bekletilmeye devam edilecekse pasaportumu geri istiyorum” dedim. Sağolsun görevli arkadaş ilgilendi. Kısa bir süre sonra 11 nolu bölmeye çağrıldım. Talebimin reddedildiğini elime bir kâğıt vererek ilettiler. Dışişleri Bakanlığımızın ilgili genel müdürüne bu durumu ilettim. Üzülerek öğrendim ki biz aynısını ABD’lilere yapmıyormuşuz. Mütekabiliyet bu konuda yokmuş. O zaman buradan soruyorum; vize vermeyecek birinin parmak izini hem de etraflıca niçin alıyorlar? Umarım Dışişleri Bakanlığımız bu konuda gereğini yapar. ABD’nin vize talebime niçin olumsuz cevap verdiği bilinmeyen bir şey değil. Sebebi ABD ve İsrail politikalarına karşı çıkmak. Medyada bunu yüksek sesle dile getirmek. Özgürlük anlayışları bu kadar işte! Doğrusu vize vermeyeceklerini tahmin ediyordum. Yanılmadım. Buna rağmen test etmek amacıyla başvuruda bulundum. Olanda hayır vardır.”

Metiner, daha sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise paylaşımlarını neden sildiğini şu sözlerle açıkladı: