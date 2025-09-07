Pazartesi öncesi CHP İstanbul'da hareketlilik... Bu akşama işaret edildi, 'saatli' çağrı yapıldı: 'Milletin evi teslim alınamaz!'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak görevlendirildi.

Ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, aldıkları kararla kayyum heyetinden çekildi.

GÜRSEL TEKİN ‘GÖREVİ’ KABUL ETTİ, ‘GÜN VE SAAT’ VERDİ

Kayyum Gürsel Tekin görevi kabul edeceğini açıklayarak, pazartesi günü (8 Eylül) saat 12.00’de il başkanlığına gideceğini duyurdu.

Pazartesi günü açıklama yapacağını söyleyen Tekin, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm bu tartışmalara son vermek için Pazartesi günü saat 12.00'de CHP İl binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım. Basın açıklamamı orada yapacağım. Tüm sorulara ve tepkilere orada yanıt vereceğim.”

GÖZLER PAZARTESİYE ÇEVRİLDİ

Bunun üzerine gözler yarın saat 12.00’ye çevrildi. CHP’li kurmayların yarın il binası önünde bir “insan zinciri” oluşturacağı iddia edildi.

CHP İSTANBUL GENÇLİK KOLLARI’NDAN ‘SAATLİ’ ÇAĞRI

Pazartesi öncesi, CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan ise bu akşam saat 23.00'e dikkat çeken bir çağrı geldi.

X’ten yapılan paylaşımda, “Milletin Evi Teslim Alınamaz! Saraçhane ruhuyla direnecek; demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’in yanında, omuz omuza duracağız. Tüm İstanbulluları, son kalemizi savunmaya; İstanbul İl Başkanlığımıza bekliyoruz” denildi.

İşte o paylaşım…