Pehlivan ve Selek'in avukatından açıklama: 'Adliyeye gelebileceklerini söylememize rağmen gözaltı uygulandı'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:09

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:09

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Halk Tv programcısı Seda Selek ve Halk Tv Sorumlu Müdürü Serhan Asker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin yayınlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Selek ve Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bugün yine bir gazeteci gözaltısı ile burada bulunuyoruz. Dün bildiğiniz üzere Halk Tv sunucusu Seda Selek ve yine aynı şekilde Halk Tv'de program yapan Barış Pehlivan, Halk Tv'de yayınlanmış olan bir haber sebebi ile gözaltına alındılar. Dün akam saatlerinde adliyede bizler her iki müvekkilimiz ile ilgili olarak Savcılık ile görüşmek üzere geldik ve yapmış olduğumuz görüşmede müvekkillerimizi burada hazır edeceğimizi, kendilerinin tanınan ve bilinen gazeteciler olduğunu, adliyeye gelerek ifade verebileceklerini ifade ettik. Bu taleplerimiz ne yazık ki sonuçsuz kaldı. Bu görüşmeden yarım saat, 40 dakika sonra Seda Selek ve Barış Pehlivan hakkında gözaltı kararı verildiğini, polisin Halk Tv'ye gitmesi ve gözaltı işlemi gerçekleştirmesi ile öğrendik.

Gözaltı işlemlerinin yapılmasının ifade hürriyeti ve bası özgürlüğü yönü ile sorunlu bir yanının olduğunu söylemek lazım.

Söz konusu haber aslında kamuoyunun dikkatini çeken ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılmış olan bir basın açıklamasının hemen ardından söz konusu basın açıklamasının konusunu oluşturan, daha doğrusu muhatabı olan kişiye uzatılmış olan bir mikrofondan ibarettir.