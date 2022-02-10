Pehlivan ve Terkoğlu gündeme getirmişti: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'FETÖ ve ABD' açıklaması
Gazetemiz yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun gündeme getirdiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın örgüt toplantılarına gittiği belirtilen, "FETÖ ve ABD'ye bilgi verdiği" iddia edilen yardımcıları hakkında açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, FETÖ'yü öven, ABD'ye bilgi aktardığı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen yardımcıları hakkında basın açıklaması yaptı.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Hulusi Akar'ın yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu hakkındaki FETÖ ile bağı olduğuna dair şüpheler üzerine yaşanan yeni gelişmeleri aktarmıştı. Pehlivan, Kavaklıoğlu'nun FETÖ övgüleri ile Türkçe olimpiyatlarındaki konuşmasını ortaya çıkarmış, Alpay'ın ise örgüt toplantılarına katıldığına dair FETÖ davasında itirafçı olan ismin açıklamalarını gündeme getirmişti.
"FETÖ VE ABD'YE BİLGİ VERİYOR" İDDİASI
Öte yandan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'na konuşan, TSK içinde FETÖ’ye yönelik soruşturmalar açtığı için kumpaslarla hedef alınan emekli Askeri Hâkim Ahmet Zeki Üçok ise Milli Savunma bakan yardımcıları Muhsin Dere ve Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ilgili "FETÖ ve ABD'ye bilgi veriyor" iddiasını öne sürmüştü.
Ayrıca Terkoğlu bugünkü yazısında, Milli Savunma Bakanı yardımcılarından Muhsin Dere'nin ByLock kullanıcısı olduğu, Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun ise "FETÖ ve ABD'ye bilgi verdiği" iddiasını hatırlattı. Terkoğlu, "Bakanlık, AKP kökenli bakan yardımcılarıyla politikleşti. Ancak dört bakan yardımcısının da geçmişindeki eylemler, tartışmaları bitirmek bir yana, daha da alevlendirdi. Öyle ki, yazıyı bitirirken, TSK’nin tepesinde bulunan kritik bir isimde FETÖ’nün ankesörlü aranmasının tespit edildiğini, kafaların daha da karıştığını öğrendim" dedi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndaki FETÖ'ye övgüleri ve ABD'ye bilgi sızdırdıklarına yönelik bulgular ortaya çıkan isimler üzerine basın açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iddiaların doğru olmadığı öne sürüldü. "Milli Savunma Bakanlığı'nın dört bakan yardımcısı hakkında sistematik bir karalama kampanyası başlatıldığı" iddia edilen açıklamada, FETÖ ve terör örgütleriyle mücadele edildiği ifade edildi.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
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