Sedat Peker'in iddiaları: Cumhuriyet sordu, Mehmet Cengiz sessiz kalmak istedi

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:02

Suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker dün Twitter’dan yeni açıklamalarda bulundu.

Kendisine ait olduğu bilinen Deli Çavuş adlı hesaptan paylaşım yapan Peker, ‘beşli çete' diye adlandırılan ve iktidara yakınlığıyla bilinen iş insanlarından Mehmet Cengiz'in akrabası olduğunu söyledi.

Peker, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın kumarhane görüntüleri karşılığında cezaevinden tahliye olduğunu, kendisine 5 milyon dolar ödeme yapıldığını, aracılığı ise Mehmet Cengiz'in yaptığını ileri sürdü.

Peker’in iddiaları sonrası Cumhuriyet'in ulaştığı Mehmet Cengiz, konuya ilişkin şu anda herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti. Cengiz’in iddiaları ne zaman yanıtlayıp yanıtlamayacağı ise henüz bilinmiyor.

PEKER'İN MEHMET CENGİZ İDDİALARI GÜNDEME OTURMUŞTU

Peker, akrabası olduğunu söylediği, son yılların en tartışmalı iş insanlarından Mehmet Cengiz'e dair iddialar ortaya atmıştı.

Sedat Peker, paylaşımlarında şu ifadelere yer vermişti:

- Kamuran Çörtük, Mesut Yılmaz’a kumar kasetlerinin bende olduğunu söyleyince Mesut Yılmaz, akrabam olduğunu bildiği için 1998 senesinde Kırşehir Cezaevi’ne Mehmet Cengiz’i yanıma ziyarete yolladı. Ben de kasetin doğru olduğunu ancak Kamuran Çörtük’e vermediğimi söyledim.

- Mehmet Cengiz, Mesut Yılmaz ve Turgut Yılmaz inanmak için kaseti görmek isterler dediğinde cezaevindeki telefonumdan aradım.

- Mesut Yılmaz ve Bakan Cavit Kavak’ın içinde olduğu bir dakikalık bölümünün görüntüsünü Mehmet Cengiz İstanbul’a döner dönmez kendisine teslim ettirdim. Yaptığımız pazarlık Mehmet Cengiz’in ziyaretinden sonraki ilk mahkemede tahliye olacağım ve uğradığım maddi kaybın telafi edilmesi için 5 milyon dolar ödemeleri yönündeydi.

- Anlaşma sağlandı. İlk 2,5 milyon dolarını peşin aldım. Kalan 2,5 doları da ortak akrabamız olan Zafer Salman vasıtası ile teslim aldım

- O dönem Mesut Yılmaz’ın yakını olan, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin başsavcısı olan Engin Baltacı’nın organizasyonu ile tahliye edildim. Aylarca cezaevine girmeden önce basın kuruluşları temiz toplum çığırtkanlığı yaparken o kadar ağır cezalarla yargılanırken tahliye olmam ülkenin gündemini allak bullak etti.

CENGİZ'İN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ

Peker, paylaşımlarının devamında Mehmet Cengiz'in "video krizinin hallolmasının ardından" durdurulamaz bir yükselişe geçtiğini söylemişti. Yakın zamanda video çekmeye başlayacağını da söyleyen Peker, "Video çekerken son yıllarda gerçekleşen birçok şeyi de konuşacağız. Mehmet Cengiz unutma konuşacağız" diye yazmıştı.