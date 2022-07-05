Yılmaz Özdil, Sedat Peker'in yazdığı Mehmet Cengiz'e seslendi: 'Bana 1 milyon liralık dava açmaya benzemiyor değil mi?'
Suç örgütü lideri Sedat Peker, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’la 'kaset' üzerinden yaptığı pazarlığa ve iş insanı Mehmet Cengiz’in buradaki rolüne ilişkin iddialarda bulundu. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de bunun üzerine Cengiz'e "İktidar gücüyle bana 1 milyon liralık dava açmaya benzemiyor bu iş, değil mi Mehmet Cengiz?" diye seslendi.
Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem oluşturmayı sürdürüyor. Peker, kendisiyle bağlantılı 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz döneminde tutuklandığını hatırlatırken Yılmaz’a ait kumarhane görüntülerinin karşılığında tahliye olduğunu iddia etti.
Peker, tahliye sürecinde ise Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in aracı olduğunu öne sürdü.
Mehmet Cengiz ile akraba olduğunu söyleyen Sedat Peker, “Mehmet cengiz @yilmazsozcu abiye tazminat davası açmışsın. Bu benim anlattıklarımla ilgili de tazminat davası açsana. Beni yalanlasana. Varlığı ile onur duyduğum @yilmazsozcu abiyi tanımıyorum ancak benim kırmızı çizgim” dedi.
Sedat Peker’in paylaşımları üzerine Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Peker’e teşekkür etti.
Özdil, şu ifadeleri kullandı:
“Sedat Peker milletin orasına koyacağını söyleyen Mehmet Cengiz'in sicilini yazıyor…
Habire “beşli çete”den bahsedip, Sedat Peker'in iddialarından hiç bahsetmeyen sayın muhalefetimiz, bakalım şimdi ne yapacak :))
Sedat Peker'e teşekkür ederim… İktidar gücüyle bana 1 milyon liralık dava açmaya benzemiyor bu iş, değil mi Mehmet Cengiz?
Geçmediğimiz köprüye, gitmediğimiz otoyola, uçmadığımız havalimanına para ödetirsin… Gün gelir, fitil fitil böyle ödetirler!"
1 MİLYON LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI: Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz, Yılmaz Özdil hakkında “Garanti kazanan adayımı açıklıyorum” başlıklı köşe yazısı nedeniyle geçtiğimiz mayıs ayında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış ve kişilik haklarına hakaret edildiğini öne sürmüştü.
Video Haberler
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
- Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 25 gündür aranıyor
- 16 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- İstanbul'da katliam
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- AKP artık birinci parti değil
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı