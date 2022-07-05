Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Ertuğrul Özkök Cumhuriyet'e konuştu

05 Temmuz 2022 Salı, 20:13

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, Twitter üzerinden yeni açıklamalarda bulundu.

Twitter'daki 'Deli Çavuş' adlı hesaptan paylaşım yapan Peker, eski Başbakan Mesut Yılmaz’a ve ‘beşli çete’ diye anılan yandaş şirketlerden Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’e ve gazeteci Ertuğrul Özkök'e ilişkin iddialarda bulundu.

Peker, bugünkü paylaşımında, "Size akrabam olan Mehmet Cengiz'i anlatacağım" diyerek, kamudan aldığı dev ihalelerle tanınan Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'le olan geçmişini anlattı.

Peker, cezaevinden Mesut Yılmaz'ın kumar kasetleri karşılığı çıktığını ve Cengiz'in anlaşmaya aracılık ettiğini iddia etti.

Ertuğrul Özkök'ün Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz ile mayıs ayında yaptığı röportajda yer alan "Ben size çete denmesine çok üzülüyorum” ifadesine de değinen Peker, Özkök'ün Mehmet Cengiz'den prim aldığını belirtti.

Peker iletisinde Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni olduğu söz konusu dönemdeki "temiz toplum" projesinin başında olduğunu da paylaştı.

Peker'in Özkök'e ilişkin Twitter paylaşımları şu şekilde;

"Bugün size akrabam olan mehmet cengiz’i anlatacağım. Lan omurgasız Ertuğrul Özkök, Mehmet Cengiz’le röportaj yapıp yalakalıktan diyordun ya “Ben size çete denmesine çok üzülüyorum" sen de iyi oku.”

"Bu sahtekar Ertuğrul Özkök var ya, o tarihteki temiz toplum projesinin başında o vardı. O zaman da prim alıyordu, şimdi de prim alıyor."

(Peker'in iletisi yazım hatalarına müdahale edilmeden olduğu gibi aktarılmıştır)

Ertuğrul Özkök, Peker'in sözlerine ve Mehmet Cengiz ile ilgili kullandığı ifadelere dair Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

"AİLEM VE ARKADAŞLARIMDAN ELEŞTİRİ ALDIM"

Özkök, "Herkesin beni eleştirme hakkı vardır. Yaptığım mülakat konusunda ailemden de arkadaş grubumdan da eleştiri aldım" diye konuştu.

"SADECE AYDIN DOĞAN'DAN PRİM ALDIM"

Mehmet Cengiz'den prim aldığı iddialarına da cevap veren Özkök, "75 yıllık hayatımda sadece patronum Aydın Doğan’dan prim aldım. Aydın Bey'den aldığım primlerin hepsinin vergisi ödenmiş bankaya resmi hesaplardan aktarılmıştır. Yurt dışında hiçbir bankada hesabım yoktur, malım mülküm yoktur" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki iddialara ilişkin savcılığın harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Özkök, "Hakkımda prim aldığım iddiası varsa Mali Şube, MASAK, Maliye Bakanlığı ve Savcılık harekete geçip soruşturma yapmalıdır" yorumunda bulundu.