PEN'den açıklama: "Yaşasın Hayat! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Özgürlük!”

Yayınlanma: 17.05.2023 - 19:21

Güncelleme: 17.05.2023 - 19:22

PEN Yazarlar Derneği 14 Mayıs seçimlerinin ikintura kalmasının ardından açıklama yaptı. Yurttaşlara çağrıda bulunulan açıklamada şunlara yer verildi:

Ey bu ülkenin demokrasiye, çağdaşlığa, eşitliğe, özgürlüğe, hakkaniyete, vicdana susamış insanları… Zorlu günlerden geçmekteyiz. Seçim henüz bitmedi devam ediyor hala!

Asla umutsuzluğa kapılmayacaksın! Mustafa Kemal Atatürk’ün deyişini “Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır” sözünü gönlünde tut…

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Turunda 28 Mayıs’ta hem oylarımızı hem sandıklarımızı korumalıyız! Lamı cimi, öylesi şöylesi yok, Cumhuriyetin, çağdaşlığın, özgürlüğün, aydınlığın, kadın haklarının, laik devletin, demokrasinin, bilimsel eğitimin alternatifi yok! Yol belli! Ya karanlık ya aydınlık, ya geri ya ileri, ya sultanlık ya çağdaşlık, ya geçmiş ya gelecek! Hepsi 28 Mayıs’ta vereceğin oyla belirlenecek! Haydi bu işi ikinci turda bitirelim! Cumhuriyetimizin 100. Yılında geleceği hedefleyelim.

Bu şahıs meselesi değil, parti meselesi hiç değil, daha önemli, daha hayati bir mesele! Duygusallığa, karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmak bizlere yakışmaz! Tam aksine daha çok çalışmak, Cumhurbaşkanlığı seçimine daha çok asılmak zorundayız. Umutsuzluğa sakın geçit vermeyin. En karanlık gecenin sonunda bile güneş mutlak doğar. Bu inançla haydi seçim sandıklarına!

“Yaşasın Hayat! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Özgürlük!” diyebilmek için!