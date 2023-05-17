2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

PEN'den açıklama: "Yaşasın Hayat! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Özgürlük!”

PEN Yazarlar Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada "Umutsuzluğa sakın geçit vermeyin" denilerek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandığa gitme çağrısı yapıldı. Çağrıda "Haydi bu işi ikinci turda bitirelim!" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 19:21
PEN'den açıklama:
Abone Ol google-news

PEN Yazarlar Derneği 14 Mayıs seçimlerinin ikintura kalmasının ardından açıklama yaptı. Yurttaşlara çağrıda bulunulan açıklamada şunlara yer verildi: 

Ey bu ülkenin demokrasiye, çağdaşlığa, eşitliğe, özgürlüğe, hakkaniyete, vicdana  susamış insanları… Zorlu günlerden geçmekteyiz.   Seçim henüz bitmedi devam ediyor hala!

Asla umutsuzluğa kapılmayacaksın! Mustafa Kemal Atatürk’ün   deyişini  “Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır” sözünü   gönlünde tut…

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Turunda 28 Mayıs’ta hem oylarımızı hem sandıklarımızı korumalıyız! Lamı cimi, öylesi şöylesi yok, Cumhuriyetin, çağdaşlığın, özgürlüğün, aydınlığın, kadın haklarının, laik devletin, demokrasinin, bilimsel eğitimin alternatifi yok! Yol belli! Ya karanlık ya aydınlık, ya geri ya ileri, ya sultanlık ya çağdaşlık, ya geçmiş ya gelecek! Hepsi 28 Mayıs’ta vereceğin oyla belirlenecek! Haydi bu işi ikinci turda bitirelim! Cumhuriyetimizin 100. Yılında geleceği hedefleyelim.   

 Bu şahıs meselesi değil, parti meselesi hiç değil, daha önemli, daha hayati bir mesele! Duygusallığa,  karamsarlığa, umutsuzluğa   kapılmak bizlere yakışmaz! Tam aksine daha çok çalışmak, Cumhurbaşkanlığı seçimine daha çok asılmak zorundayız. Umutsuzluğa sakın geçit vermeyin.  En karanlık gecenin sonunda bile güneş mutlak doğar.  Bu inançla haydi seçim sandıklarına!

“Yaşasın  Hayat! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Özgürlük!” diyebilmek için!


14 Mayıs PEN Yazarlar Derneği seçimler

İlgili Haberler

PEN Yazarlar Derneği duyurdu: 2023 Şiir Ödülü Barış Pirhasan'a verildi

PEN Yazarlar Derneği duyurdu: 2023 Şiir Ödülü Barış Pirhasan'a verildi
PEN Yazarlar Derneği'nden deprem açıklaması

PEN Yazarlar Derneği'nden deprem açıklaması
2023 seçimleri: İkinci turda takvim nasıl işleyecek?

2023 seçimleri: İkinci turda takvim nasıl işleyecek?

En Çok Okunan Haberler