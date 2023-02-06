PEN Yazarlar Derneği'nden deprem açıklaması

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Ölü ve yaralı sayısı her geçen saat artarken, PEN Yazarlar Derneği olarak yakınlarını kaybedenlere sabır ve güç, yaralılara şifa diliyoruz" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:01
PEN Yazarlar Derneği'nden deprem açıklaması
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Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı.

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, birçok ilde etkilenen deprem ile ilgili bir açıklama yayımladı. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Hatay, İskenderun, Kilis kan ağlıyor… Türkiye kan ağlıyor. Halep, Şam, Suriye, Irak kan ağlıyor. Mısır’a kadar Mezopotamya coğrafyası kan ağlıyor… 6 Şubat sabaha karşı saat 04.17'de, insanları uykularında yakaladı deprem. 7,4 büyüklüğünde deprem…

İlime , bilime  önem verilen  toplumların önceden bildiği, önceden yöre sakinlerine bildirildiği, önceden hazırlıklı olduğu, önceden önlem aldıkları deprem. O fay hattı oraya gökten zembille  ansızın bir gece yarısı inmedi. Biliniyordu. Bekleniyordu. Önceki deneyimlerden ders almak akla gelmedi. Belleksiz toplumların kaderi, fıtratı mı demeli. Liyakata önem vermemenin; insan yaşamına değer vermemenin, insan onurunu yok saymanın bedeli mi demeli…  

Yıkılan, en çok hasar gören yeni yapılar. Malzemeden çalanlar için kamu ya da özel bina, hiç fark etmiyor. Yeter ki kar çoğalsın… Hastane, havaalanı, polis okulu, lüks yeni yapılar…

Ölü ve yaralı sayısı her geçen saat artarken, PEN Yazarlar Derneği olarak yakınlarını kaybedenlere sabır ve güç, yaralılara şifa diliyoruz. "


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