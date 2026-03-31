Perde arkası ortaya çıkmıştı: İşte Ekrem İmamoğlu’na gönderilen 'kadın cumhurbaşkanı' notunun ayrıntıları…

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'bilirkişi' davası 13 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

İmamoğlu söz konusu davanın duruşmasında yaptığı savunmasında cumhurbaşkanı tarifi yaparak, "İnşallah kadın bir cumhurbaşkanı da olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı makamı hakkında konuşurken “kadın cumhurbaşkanı” çıkışında bulunan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı nedir biliyor musunuz sayın Hakim? Cumhurbaşkanı, çok önemlidir. Bir eve bakalım, inşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak. Cumhurbaşkanı bir eve baktığınızda babadır biliyor musunuz? Annedir. Benim için öyledir yani. Demokrasi elbette, taraf elbette, parti elbette ama bir Cumhurbaşkanı, seçildiği an itibarıyla bir baba hüviyetine geçer” demişti.

İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından sosyal medya hesaplarında gündem oldu. Bunun ardından ise İBB Davası'nda 'not' gerilimi yaşandı.

Duruşmada Ekrem İmamoğlu'na gönderilen notun ayrıntıları ortaya çıktı.

Buna göre notta "Sayın Başkanım, duruşma sonrası 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlarından yeni bir soruşturma başlatıldı. Duruşmadaki 'Bu ülkenin bir kadın Cumhurbaşkanı olacak inşallah en yakın zamanda' söyleminiz sosyal medyada Dilek Hanım'ı kastediyor şeklinde yayımlandı Başkanım. Akşam notlarında detaylı bir şekilde bilginize sunuyorum" ifadeleri yer alıyor.

Notun mahkeme başkanına iletilmesi üzerine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'inceleme' talebiyle gönderildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesin bünyesinde bulunan duruşma salonlarında görülmekte olan 2025/318 Esas sayılı ceza davası dosyasına ilişkin olarak; Duruşma salonunda yapılan temizlik çalışmaları esnasında, dosya içeriğiyle ilgisi bulunmadığı değerlendirilen bir not bulunmuş söz konusu not, idari yönden incelenmek üzere işbu tutanak ile birlikte yazımız ekinde gönderilmiştir. Gereği rica olunur."

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu notu istemesine rağmen notun avukatlarına teslim edilmediği ortaya çıktı.

Ancak sosyal medya paylaşımları üzerine, notun iktidara yakın gazetecilere iletildiği anlaşıldı.

Tüm bunlarla beraber, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin ekonomi politika kurulu üyeleri, bugün aday ofisinde yaptıkları çalışmalara ilişkin yaptığı basın toplantısında Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adayımız İmamoğlu’dur. Bu net. Herhangi bir ikinci, üçüncü seçeneği tartışmak bizim gündemimizde yok. Günü gelir bir mecburiyet doğarsa siyaset onun seçeneğini üretir"