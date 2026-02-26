Perinçek’ten dikkat çeken ittifak açıklaması: ‘AKP, MHP, Kılıçdaroğlu CHP’si ve Vatan Partisi ortak hükümet kurabilir’

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 18:12:00
Haber Merkezi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önümüzdeki yıllarda AKP, MHP, “Kılıçdaroğlu CHP’si” ve Vatan Partisi’nin aynı hükümette buluşabileceğini savundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaptığı açıklamada Türkiye siyasetinin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir ittifak senaryosu ortaya koydu. Perinçek, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), “Kılıçdaroğlu CHP’si” ve Vatan Partisi’nin önümüzdeki birkaç yıl içinde ortak bir hükümet kurabileceğini ileri sürdü.

Perinçek açıklamasında, “AK Parti, MHP, Kılıçdaroğlu CHP'si ve Vatan Partisi önümüzdeki birkaç yıl içinde ortak hükümet kuracak. Herkesin ihtiyacı bu” ifadelerini kullandı.

