Perinçek'ten Erdoğan'ın danışmanları "Tuzak kuruyor" iddiası
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarını hedef aldı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçiyi "İstenmeyen adam" ilan etme talimatı üzerine çıkan tartışmalar hakkında konuştu.
Erdoğan'ın danışmanlarını hedef alan Perinçek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a geri adım attırma tuzağı var. Bu ölümcül bir tuzaktır. Tayyip Erdoğan’ı yıkma planı yürürlüktedir" dedi.
Perinçek açıklamasının devamında, "AKP çevrelerinde hem sayın Cumhurbaşkanımızın çevresinde Cumhurbaşkanı danışmanları çevrelerinde 'Tamam özür dilediler bu iş bitti' gibi bir hava var" diye belirtti.
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