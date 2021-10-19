İYİ Parti'den Doğu Perinçek'e sert sözler
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e sert sözlerle tepki gösterdi.
Vatan partisi lideri Doğu Perinçek, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu "Açık ve Net" adlı programa konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet ve bürokratları dinlemeyin" açıklamalarının kaos planının bir parçası olduğunu öne sürdü.
Millet İttifakı'nı hedef alan Perinçek, "Meral Akşener başta, Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ABD’nin kaos planlarının piyonu." ifadelerini kullandı. Perinçek devamında, "Meral Akşener, casusluk amacıyla Genelkurmay'ın içine özel adamlar yerleştirdi. Bunların sabıkaları var." dedi.
PERİNÇEK'E SERT SÖZLER
Perinçek'in sözleri üzerine Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sert sözlerle tepki gösterdi.
Perinçek'in terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a gül uzattığı fotoğrafı paylaşarak "Bu akşam Habertürk TV'de Doğu Perinçek Genel Başkanımıza ve partimize çirkin ve aşağılık iftiralar da bulunmuş ve bize cevap hakkı doğmasına rağmen maalesef yayına bağlanamadım! D.Perinçek sen kimsin ki İYİ partinin GB’ı seni muhattap alsın" ifadelerini kullandı."
Bu akşam Habertürk tv de Doğu Perinçek Genel Başkanımıza ve Partimize çirkin ve aşağılık iftiralar da bulunmuş ve bize cevap hakkı doğmasına rağmen maalesef yayına bağlanamadım !— Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) October 18, 2021
D.Perinçek sen kimsin ki İYİ partinin GB’ı seni muhattap alsın ?@kubrapc @doguperincek pic.twitter.com/JbgXwQg5gO
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'i Ertele diyerek arayan AKP'li kim?
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup
- Doğal gazı yakmayan yandı!
- Davutoğlu kaza geçirdi
- İsrail'deki Lut Gölü'nde çırılçıplak poz verdiler
- Yeni Akit yazarının okurlarıyla ekonomi kavgası
- Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, polislere küfür etti
- İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
- Erdoğan ekonomisinin perde arkası