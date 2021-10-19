İYİ Parti'den Doğu Perinçek'e sert sözler

19 Ekim 2021 Salı, 09:53

Vatan partisi lideri Doğu Perinçek, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu "Açık ve Net" adlı programa konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet ve bürokratları dinlemeyin" açıklamalarının kaos planının bir parçası olduğunu öne sürdü.

Millet İttifakı'nı hedef alan Perinçek, "Meral Akşener başta, Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ABD’nin kaos planlarının piyonu." ifadelerini kullandı. Perinçek devamında, "Meral Akşener, casusluk amacıyla Genelkurmay'ın içine özel adamlar yerleştirdi. Bunların sabıkaları var." dedi.

PERİNÇEK'E SERT SÖZLER

Perinçek'in sözleri üzerine Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sert sözlerle tepki gösterdi.

Perinçek'in terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a gül uzattığı fotoğrafı paylaşarak "Bu akşam Habertürk TV'de Doğu Perinçek Genel Başkanımıza ve partimize çirkin ve aşağılık iftiralar da bulunmuş ve bize cevap hakkı doğmasına rağmen maalesef yayına bağlanamadım! D.Perinçek sen kimsin ki İYİ partinin GB’ı seni muhattap alsın" ifadelerini kullandı."