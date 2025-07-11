Pervin Buldan'dan Erdoğan'a 'teşekkür' telefonu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, PKK'li bir grubun silahlarını imha etmesine ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan, Buldan ile telefonda görüştü. Görüşmede, silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı.

ERDOĞAN'A SÜRECE "KATKILARINDAN DOLAYI" TEŞEKKÜR ETTİ

Buldan görüşmede, Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürece "katkılarından dolayı" teşekkür etti.

Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.