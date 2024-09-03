Pes dedirten ayrıntı ortaya çıktı: Kasım Gülpınar istifa ettiği Yeniden Refah'ın üyesi bile değilmiş
Yeniden Refah Partisi’nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa etmişti. Gülpınar’ın partisinden istifa etmek için girdiği e-devlet uygulamasında zaten partiye aslında üye olmadığını fark ettiği ortaya çıktı.
Yeniden Refah Partisi‘nin (YRP) yerel seçimlerde kazandığı tek büyükşehir olan Şanlıurfa’da belediye başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa kararı aldı.
Daha önce AKP’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne geçen Gülpınar’ın geçen günlerde tekrardan AKP’ye katılacağı iddia edilmişti.
ZATEN YRP’YE ÜYE DEĞİLMİŞ
Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV’de yayınlanan yazısında Mehmet Kasım Gülpınar’ın YRP’den istifa etmek için girdiği e-devlet uygulamasında partiye zaten üye olmadığını fark ettiğini söyledi.
Saymaz, Gülpınar’ın şimdilik AKP’ye geçmeyeceği ama “Büyük konuşmak istemiyorum” dediğini ifade ederek zamana bıraktığını söyledi.
İsmail Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı:
Sadece şunu söyleyeceğim: AK Parti’den istifamı e-devlet’ten yapmıştım. Yine aynısını yapayım dedim, e-devlete girdim. “Hiçbir partiye üyeliğiniz bulunmamaktadır” diyor.
Üye değil miydiniz?
Üye değilmişim! Vallahi bak, şaka değil, yeminle.
Üye olduğunuzu hatırlıyor musunuz?
Ben hatırlamıyorum. Başta evrak verdik ama herhalde adaylık için müracaattı. O süreçte dikkat etmedim.
Yani istifa ettiniz ama zaten üye değilmişsiniz.
(Gülüyor) Onu söylüyorum. Kurumsallık açısından sadece bunu değerlendirseniz yeter. Kurumsal yapı her zaman önemli. Benim bıraktığım AK Parti’de kurumsal bir yapı vardı. Eleştirdiğimiz çok konular vardı, çok sıkıntılar vardı ama kurumsal bir yapısı vardı.
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