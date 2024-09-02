Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar partisinden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar partisinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 12:50
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar partisinden istifa etti
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Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. 

Gülpınar, gazetecilere yapmış olduğu açıklamada yeni bir partiye geçmeden bağımsız başkanlık görevini sürdüreceğini söyledi. 


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