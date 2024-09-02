Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar partisinden istifa etti
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar partisinden istifa etti.
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.
Gülpınar, gazetecilere yapmış olduğu açıklamada yeni bir partiye geçmeden bağımsız başkanlık görevini sürdüreceğini söyledi.
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