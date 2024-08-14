Yeniden Refah'ın tek büyükşehir belediye başkanı Kasım Gülpınar AKP'ye mi geçiyor?

Yayınlanma: 14.08.2024 - 11:13

Güncelleme: 14.08.2024 - 11:13

AKP yönetiminde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) geçen ve aday olduğu seçimde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Kasım Gülpınar'ın eski partisine döneceği iddia edildi.

Gülpınar, iddia üzerine Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben seçim sürecinde öncesinde ve sorasında da Sayın Cumhurbaşkanı'na olan saygı ve sevgimi ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı'nı AK Parti'den ayrı tuttum. Evet AK Parti'den kırgın ayrıldım ama Sayın Cumhurbaşkanı ile muhabbetimde hiçbir eksilme olmadı. Yeniden uzun yıllar siyaset yaptığım AK Parti'ye katılmam noktasında temaslar oldu. Bir bakanımız nabzımı yokladı. Ben de halka rağmen siyasetin olmayacağını ifade ettim. Halkımızın nabzını tutacağız, halk bizi nerede görmek istiyorsa orada oluruz. Hayırlısı olsun…"

'SAYI ARTABİLİR' DEMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise yerel seçimlerde partisinden belediye başkanı seçilen bir dizi ismin AKP'ye geçeceği iddialarına üzerine yazılı bir açıklama yaparak AKP'yi 'siyasi şantaj'la suçlamış ve "Milletimizin 31 Mart’ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir" demişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün basına yaptığı açıklamada, 2 milletvekili ile 15 belediye başkanının partisine katılacağını duyurmuş, bu sayının artabileceğini belirtmişti.