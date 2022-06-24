Pınar'ın katiline 'haksız tahrik' indirimi, Pınar için adalet arayana hapis cezası!

24 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı’nın ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki on üçüncü duruşmada mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı’ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme haksız tahrik indirimi ile cezayı 23 yıla indirdi. Duruşmada tutuksuz aile üyelerinin ise beraatine karar verildi. Avcı’ya haksız tahrik indirimi verilmesi kamuoyunda tepki ile karşılandı.

Pınar Gültekin’in katledilmesinin ardından tüm Türkiye’de kadınlar sokağa çıkarak ‘Pınar Gültekin için Adalet İstiyoruz’ şiarıyla eylemler düzenlemişti. Pınar Gültekin için 21 Temmuz 2020’de İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etmiş, 15 kadın gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 12 kadın hakkında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla dava açıldı.

21 Haziran tarihinde İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 11 kadın hakkında beraat kararı verildi. Öte yandan Özgür Genç Kadın (ÖGK) üyesi Meryem Yıldırım'a 5 ay hapis cezası verildi ve ceza ertelendi.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ!"

Konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan Yıldırım, “Erkek adalet/erkek devlet bugün kadınların aleyhinde kararlar vererek, kadın mücadelesine bu ve bunun gibi biçimlerle saldırarak bir egemenlik ve korku yaratıyor. Böylece erkek egemen kapitalist sömürü düzenini sürdürmektedir” dedi.

Yıldırım açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“İşte bu yüzdendir ki Pınar’ın katiline tahrik indirimi uygularken, Pınar’ı savunan kadınları cezalandırmak istiyor. Bizler katledilen her kadın için sokaklarda olmaya, kadın katillerinden hesap sorma bilinci ile mücadele etmeye devam edeceğiz.”