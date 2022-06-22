Son Dakika: Bakan Derya Yanık’tan Pınar Gültekin açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pınar Gültekin davasıyla ilgili, dün itibarıyla istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz" dedi.
Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davanın dün yapılan duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ardından da ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak cezası 23 yıl hapse çevrilmişti.
Mahkemenin verdiği bu karar, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gültekin ailesi tarafından istinafa taşındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Muğla'da Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya "ağır tahrik" sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir" açıklamasında bulunmuş ve kararı bakanlık olarak istinafa götüreceklerini belirtmişti.
DİLEKÇE VERİLDİ
Yanık, konuya ilişkin yeni açıklamada bulundu. İstinafa dilekçeyi verdiklerini belirten Yanık, "Sonuna kadar süreci takip edeceğiz.Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz.Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir" dedi.
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