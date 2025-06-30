Piyasaya göre CHP’ye ilişkin süreç siyasette belirsizlik, ekonomide kırılganlık yaratacak: Ekonomide ‘butlan’ endişesi

CHP’DE genel başkan değişiminin yaşandığı 2023 kurultayına ilişkin “şaibe” iddialarıyla açılan dava, Türkiye gündeminde sadece siyaseti değil ekonomiyi de sarsıyor. 27 Haziran’a kadar satışların görüldüğü Borsa İstanbul’da, dava tarihinin erteleneceği yönündeki söylentiler sonrası alımların öne çıkması, belirsizliğin piyasayı nasıl şekillendirdiğini gösterdi.

Ekonomist İris Cibre, “Böyle bir karar mutlaka demokrasi kültürüne büyük bir darbe niteliğinde olacaktır” yorumunu yaparak şöyle konuştu:

“Piyasanın son işlem günlerinde karar çıkar endişesi ile piyasalarda dolar talebi görüldü. Karar, ‘mutlak butlan’ yönünde çıktığı takdirde, ilk etapta önemli dalgalanmalar görülmesi yüksek olasılık. 19 Mart sonrası, Merkez Bankası’nın faizleri artırmak durumunda kalması iş çevrelerini, dolayısıyla halkın gelir ve istihdamını da etkiler düzeye geldi. Dolayısıyla, siyasi kararların ekonomiye hızlı etki ettiği bir ortamda, gözlerin de o tarafa dönmesi çok doğal.”

'GÜVEN YOKSA İSTİKRAR DA YOK'

Prof. Dr. Sinan Alçın, siyasi gerginliklerin TL’de ani değer kaybı riskini artırdığına işaret ediyor. “Yüksek faiz politikasının üretici üzerindeki yükü ağır. “Siyasi operasyonlar yatırımcı güvenini zedeliyor” diyen Alçın, şunları söylüyor:

“İsrail-İran çatışması etkisiyle OVP’de öngörülen yıl sonu döviz kuru beklentilerine şimdiden ulaşıldı. CHP üzerinde yürütülen tartışmalar ve olası hamleler, siyasi belirsizliği daha da artırabilir. Bu durum rekor konkordato başvurularını ve KOBİ’lerin nakit akışı darboğazına girmelerini hızlandırabilir. Neticede yatırımların durumu hukuk sistemine güven seviyesi, siyasi istikrar ya da istikrarsızlığa göre değişir.”

'BÜYÜK SARSINTI OLUR'

Prof. Serap Durusoy, mutlak butlan kararının, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklandığı 19 Mart sonrası piyasa etkisini de aşan büyük bir sarsıntı oluşacağını ifade ediyor ve şu yorumu yapıyor:

“Döviz kuru oynaklığı ve Borsa İstanbul’un yeni kayıplar yaşama ihtimalinin yanında, yatırımcıda güven kaybı söz konusu olacak. Yabancı para girişiyle kuru baskılama olanağı azalacak. Haliyle ekonomi yönetimi yeni bir sınav vermek durumunda kalacak. Diğer yandan mutlak butlan kararı gelecek olursa TCMB’nin temmuzda faiz indirimini pas geçmesine yönelik bir alan doğabilir