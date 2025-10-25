'PKK, yarın tarihi bir adım atacak' iddiası

Terör örgütü PKK’nin yarın yapılacak basın açıklamasıyla 'tarihi bir adım' atacağı iddia edildi.

Rojnews'in aktardığına göre, terör örgütü Öcalan'ın çağrısı ve kongre kararları doğrultusunda 'yeni bir tarihi adım' atacak. Buna göre, düzenlenecek bir basın toplantısıyla iddia edilen 'tarihi adımın' kamuoyuyla paylaşılacağı öne sürüldü.

Terör örgütünün çatı yapılanması KCK'den üst düzey bir kaynak da Barzani yönetimine yakın Rudaw’a verdiği bilgide "Açıklama, Süleymaniye’nin Raperin ilçesindeki Kandil Dağı eteklerinde yapılacak” açıklamasını yaptı. Kaynak, "Bu adım, PKK tarafından atılacak pratik bir adımın ilk aşaması olacak" dedi.

Buna göre, basın toplantısında resmi bir bildiri okunacak ve terör örgütünün "süreç"le ilgili yeni adımı hakkında kamuoyuna bilgi verilecek.

ERDOĞAN-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ

Öte yandan söz konusu 'tarihi adımın' Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partisi) İmralı Heyeti ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi duyurulması dikkat çekti.