PKK'nin beklenen açıklaması için 'saat' iddiası: Canlı yayında Anneler Günü'nü işaret etti!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 16:52

Güncelleme: 10.05.2025 - 17:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "çağrısı" ile başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir aşamaya gelindi.

Terör örgütü PKK dün, "5-7 Mayıs" tarihleri arasında "kongresini" topladığını duyurdu.

Terör örgütünden yapılan açıklamada, kongrenin PKK'nin "Medya Savunma Alanları" olarak isimlendirdiği Kürdistan Bölgesi topraklarında yapıldığı bildirildi.

"TARİHİ ÖNEME SAHİP KARARLAR ALINDI"

Açıklamada, "PKK 12. Kongresi, Önder Apo’nun çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar aldı" ifadeleri yer aldı.

Yazılı açıklamada ayrıntıların açıklanacağı belirtilerek "PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

GÖZLER O AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ

Söz konusu "kongre" açıklamasının ardından gözler, terör örgütünden gelecek açıklamaya çevrildi.

Kandil'den gelecek "fesih ve silah bırakma" açıklaması bekleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bugün yaptığı açıklamada "Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız" ifadesini kullandı.

GAZETECİ ÇETİNER ÇETİN "SAAT" VERDİ

Son olarak gazeteci Çetiner Çetin, canlı yayında, PKK'nin beklenen o açıklaması için "saat" verdi.

Yarını, yani Anneler Günü'nü (11 Mayıs Pazar) işaret eden Çetin, "Yarın inşallah saat 13.00 itibarıyla beklediğimiz haberi alacağız" dedi.

Çetin, "Anneler Günü özellikle tercih edilmiş, öyle görünüyor" değerlendirmesini yaptı.