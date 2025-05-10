PKK'nin beklenen açıklaması için 'saat' iddiası: Canlı yayında Anneler Günü'nü işaret etti!

Terör örgütü PKK'nin, "fesih kongresini" topladığını duyurmasının ardından, gözler Kandil'den gelecek "fesih ve silah bırakma" açıklamasına çevrildi. Gazeteci Çetiner Çetin, PKK'nin o açıklaması için canlı yayında saat verdi.

PKK'nin beklenen açıklaması için 'saat' iddiası: Canlı yayında Anneler Günü'nü işaret etti!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 16:52

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "çağrısı" ile başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir aşamaya gelindi.

Terör örgütü PKK dün, "5-7 Mayıs" tarihleri arasında "kongresini" topladığını duyurdu.

Terör örgütünden yapılan açıklamada, kongrenin PKK'nin "Medya Savunma Alanları" olarak isimlendirdiği Kürdistan Bölgesi topraklarında yapıldığı bildirildi.

"TARİHİ ÖNEME SAHİP KARARLAR ALINDI"

Açıklamada, "PKK 12. Kongresi, Önder Apo’nun çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar aldı" ifadeleri yer aldı.

Yazılı açıklamada ayrıntıların açıklanacağı belirtilerek "PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

GÖZLER O AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ

Söz konusu "kongre" açıklamasının ardından gözler, terör örgütünden gelecek açıklamaya çevrildi.

Kandil'den gelecek "fesih ve silah bırakma" açıklaması bekleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bugün yaptığı açıklamada "Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız" ifadesini kullandı.

GAZETECİ ÇETİNER ÇETİN "SAAT" VERDİ

Son olarak gazeteci Çetiner Çetin, canlı yayında, PKK'nin beklenen o açıklaması için "saat" verdi.

Yarını, yani Anneler Günü'nü (11 Mayıs Pazar) işaret eden Çetin, "Yarın inşallah saat 13.00 itibarıyla beklediğimiz haberi alacağız" dedi.

Çetin, "Anneler Günü özellikle tercih edilmiş, öyle görünüyor" değerlendirmesini yaptı.


Etiketler: #pkk #Terör örgütü

İlgili Haberler

Erdoğan'dan 'PKK kongresi' sonrası ilk açıklama: 'Her an müjdeleri alabilirsiniz...'

Erdoğan'dan 'PKK kongresi' sonrası ilk açıklama: 'Her an müjdeleri alabilirsiniz...'
CHP'den Van'da tarihi miting... Özgür Özel'den, PKK'nin 'fesih kongresi' sonrası ilk açıklama: Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz!

CHP'den Van'da tarihi miting... Özgür Özel'den, PKK'nin 'fesih kongresi' sonrası ilk açıklama: Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz!
Diyarbakır’da 301 kuruluş, PKK'nin yaptığı kongreyi değerlendirmek üzere toplandı

Diyarbakır’da 301 kuruluş, PKK'nin yaptığı kongreyi değerlendirmek üzere toplandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler