Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘Yenidoğan Çetesi’ nedeniyle yoğun tartışmalar yaşanıyor: ‘Sırıtmaya gelmişler buraya’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. Muhalefet partileri “yenidoğan çetesi” nedeniyle tepkilerini dile getiriyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘Yenidoğan Çetesi’ nedeniyle yoğun tartışmalar yaşanıyor: ‘Sırıtmaya gelmişler buraya’
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Mustafa Çakır
Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:59

CHP sıralarına bebek kıyafetleri konuldu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “2024 yılında bebek cinayetleri işlenmeye devam ediliyor. Cezasızlık hakim. Bir  tane bile hasta bakıcı istifa etmiş değil. Bakanlıktan bir kişi bile istifa etmez mi ya, dönemin il müdürü şimdi bakan. İstifa var mı, yok. Utanma var mı, yok. Utanma duygularını kaybetmişler. Utanma da yok” dedi.

DEM Parti sıralarına da “Sağlık Bakanı istifa” pankartları konuldu. CHP ve AKP’liler arasında yoğun tartışmalar yaşanıyor. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Bakanın istifa etmesi için daha kaç bebek ölmesi lazım” dedi. CHP ve DEM Partililer de, bakan ve bürokratların bulunduğu sıralara dönerek,  “sırıtmaya gelmişsiniz buraya” diyerek tepki gösterdiler.

CHP milletvekilleri, “istifa” sloganları attı. Bakan Kemal Memişoğlu, CHP milletvekilleri ile tokalaşırken, CHP’li Veli Ağbaba, bebek zıbınlarını, patiklerini gösterdi. CHP’li Vehbi Bakırlıoğlu, “Bakan olarak buraya gelmemeniz lazımdı. İstifa etmeniz lazımdı. Sizin bu bütçeyi sunmamanız lazımdı” dedi. DEM Parti Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da, “İstifa etmenizi bekliyoruz. İstifa etmeniz gerekiyor” diye seslendi. Bu arada CHP milletvekilleri siyah kurdela da taktı.

CHP TERKETTİ

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, söz alarak, “Bu görüşmelere katılmak ve bakanın konuşmasını dinlemek istemiyoruz, bakanı istifaya davet ediyoruz. Sayın bakanın konuşmasını protesto ediyoruz” dedi.

Sonrasında CHP’liler “istifa” sloganları arasında komisyonu terk etti. AKP’li Komisyon Başkanı Mehmet Muş, “sıralara vurmayın, kamu malıdır” dedi.


Etiketler: #Yenidoğan çetesi #Sağlık Bakanlığı #Bütçe

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