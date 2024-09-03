Yayınlanma: 03.09.2024 - 13:22

Güncelleme: 03.09.2024 - 13:22

CHP’li Ümit Uysal, tüzük değişikliği hazırlığındaki CHP için sosyal medya hesabından kendi önerilerini paylaştı. Kurultay delegesi olarak kendi önerilerini paylaşmak istediğini söyleyen Uysal, “Bir karşı çıkış değil. Parti içinde herhangi bir grupla ortak hareket değil. CHP’den yanayız, Türkiye’den yanayız. Parti Meclisi (PM) 100 kişiye çıkarılmalı. PM’de Gençlik ve Kadın kolları başkanlarının da oy hakkı olmalı. MYK üyelerinin 3’te 2’si uzmanlık alanına göre PM’de oylamayla seçilmeli. Adayların belirlenmesinde genel merkez kontenjanı yüzde 3 olmalı ve temel prensip adayların ön seçimle belirlenmesi tüzükte yer almalı” çağrısını yaptı.