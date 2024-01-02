PM öncesi aday adayından CHP'ye 'ön seçim' çağrısı: Sesimizi duyun

Yayınlanma: 02.01.2024 - 18:30

Güncelleme: 02.01.2024 - 18:30

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 4 Ocak’ta saat 11.00’de Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Parti Meclisi ise aynı gün saat 15.30’da yerel seçimlerde aday başvurularını değerlendirmek üzere bir araya gelecek. Bazı seçim bölgeleri için PM'de oylama yapılacak.

CHP yönetiminin bu toplantıda, en az 150 seçim çevresindeki adayını kesinleştirmesi bekleniyor. CHP'de en çok merak edilen seçim bölgelerinin başında İstanbul'un ilçeleri geliyor. CHP bugüne kadar sadece Pendik ve Fatih adayını açıkladı. İstanbul'un ilçe örgütlerinden ise ön seçim talepleri yükseliyor. CHP yönetimi ise farklı alternatifler peşinde.

Çekmeköy'de CHP üyelerinin yüzde 70'inin 'ön seçim talebi'ni içeren 2 bin 250 ıslak imzayı ilçe örgütüne teslim eden Belediye Başkan Aday Adayı iş insanı Çetin Çapan aday belirleme sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

ANKET ÇALIŞMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bazı seçim çevrelerindeki anket çalışmalarına dikkat çeken Çapan, "Anket yöntemiyle aday belirlenecek yerlerde, çeşitli firmalar insanları telefonla arayarak gelişigüzel anketler organize ediyorlar" bilgisini verdi. Çapan, "Biz Çekmeköy CHP üyesi 2250 yurttaş, adayın ön seçim ya da temayül yöntemi ile belirlenmesi için TC kimlik numaralarımız ve telefon numaralarımızın da yer aldığı ıslak imzalarımızı İlçe Başkanımıza teslim ettik." dedi.

'ÖLÇEK 2003'KEN BİZ 2250 İMZA ALDIK'

CHP Genel Merkez yönetimine, "Yüz yüze bile olmayan, telefonla taciz edercesine sorular yönlendirilen hangi anket CHP örgütünün sahici imzasından ve isteğinden önemli olabilir?" diye soran Çapan, "300 bin nüfuslu bir ilçede anket ölçeği 2003 kişi olarak alınırken, biz 2250 imzamızla irademizi bir kez daha ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖN SEÇİM YA DA TEMAYÜL YOKLAMASI'

"Adayımızı kendimiz belirlemek ve omuzlayarak yerel iktidara taşımak istiyoruz. Çekmeköy ön seçim ya da temayül yoklaması istiyor. Sesimizi duyun!" çağrısında bulunan Çapan paylaşımına başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve CHP MYK üyelerini ekledi.

Anket yöntemiyle aday belirlenecek yerlerde, çeşitli firmalar insanları telefonla arayarak gelişigüzel anketler organize ediyorlar.

Biz #Çekmeköy #CHP üyesi 2250 yurttaş, adayın ön seçim ya da temayül yöntemi ile belirlenmesi için TC kimlik numaralarımız ve telefon… pic.twitter.com/MAGcapSjtw — Çetin Çapan (@cetincapanCHP) January 2, 2024

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTI

Çapan'ın sosyal paylaşımında ıslak imzaları CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanişman Tutan'a teslim ettiği ve ön seçimle ilgili yaptığı açıklamaların videosu da yer aldı.

Özgür Özel'in haricinde Çapan paylaşımına şu isimleri de ekledi:

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcıları; Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Ensar Aytekin, Burhanettin BUlut, Koza Yardımcı, Suat Özçağdaş, Gökçe Gökçen, Aylin Nazlıaka ve Gamze Taşcıer.