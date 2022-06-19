Polis, DEVA Partili Yeneroğlu'nun üzerine yürümüştü: AKP'den 'sürpriz' destek

19 Haziran 2022 Pazar, 09:36

Ankara Kızılay’da Somalililer tarafından işletilen Saab Cafe’nin tabelasının geçen günlerde yapılmak istenen açılışı polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Açılış sırasında orada bulunan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da müdahalenin hukuksuz olduğunu savunarak işletmecilere destek olmuştu.

Yeneroğlu’nun itirazı üzerine, emniyet amiri olduğu belirtilen sivil giyimli bir kişiyle de gerginlik yaşanmıştı. Yeneroğlu’nun sosyal medya hesabında paylaştığı videoda sözkonusu kişinin “Senin gibi tiplerin ne olduğu belli, ahlâksız sensin lan, adam gibi konuş, milletvekiliymiş…” dediği görülmüştü.

Tartışma konusu haline gelen görüntülere AKP içerisinden de dikkat çeken bir tepki geldi. AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Dün İstanbul’da bir milletvekilinin polise tokat atması gibi, bugün Ankara’da bir polisin milletvekiline parmak sallayarak üzerine yürümesi de asla kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.