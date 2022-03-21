Polis şiddetine yandaşlar da şaşırdı: 'Tam anlamıyla şoke etti'
Adana’da Furkan Vakfı’nın yürüyüşüne katılanlara yönelik polisn sert müdahalesiyle ilgili soruşturma başlatılırken iktidara yakın bazı yazarlar da tepkilerini "Rezalet", "Şok etti" gibi ifadelerle dile getirdi.
Adana'da Furkan Vakfı taraftarlarının yürüyüşüne polis ekipleri çok sert müdahale etti. Plastik mermi ve yoğun gazın kullanıldığı müdahalede kameralara yansıyan şiddet görüntülerinin gündem haline gelmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını, Adana Valiliği de 2 polis hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.
Toplumsal olaylara yönelik polis müdahalelerinde gücün orantısız kullanımı konusunu yeniden tartışmaya açan görüntüler üzerine iktidara yakın yazarlardan da tepkiler geldi.
Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başörtüsüne özgürlük adına ömrümüzü verdik…tesettürlü kadınların eğitimi ve meslek sahibi olması için göğüs gerdiğiniz onca çile, onca sabır, onca dirençten sonra, Başörtülü bir kadının elindeki copla, kemiklerini kırarcasına bir başka kadını dövmesi beni tam anlamıyla şoke etti" diye yazdı.
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da görüntüler üzerine "Adana'da Furkan Vakfı'nın eyleminde polisin orantısız güç kullandığı görüntüleri izledim. "Gereksiz"den "rezalet"e kadar bir sürü kelime geçti aklımdan. Ama en çok şu: Ayıptır ayıp" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok ise olaylar sırasında elinde cop sallayan bir başörtülü polisin fotoğrafını paylaşırken "Vurma kızım vurma !!! O cop çok acıtıyor. Sen bilmezsin. Bizlere sor!!! Sen o joplu üniformayı giyebil, başörtünle polis olabil diye çok jop yedik biz ablaların olarak. Bu fotoğraftan bir gün çok utanacaksın" diye yazdı.
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