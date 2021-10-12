Boğaziçi eylemlerinde gözaltına Mısra Sapan polis şiddeti sonucu bu hale getirildi

12 Ekim 2021 Salı, 13:52

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü önünde, tutuklanan 2 kişi için basın açıklaması yapmak isteyenle polis müdahale edince arbede yaşanmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Mısra Sapan'ın gözlerinin morardığını gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Sapan, gözaltına alınması sırasında sivil polislerin yüzüne diz attığını, yere düştüğünde ise tekme ve yumruklara maruz kaldığını öne sürdü. Sapan, ters kelepçeyle gözaltına alındığını belirtti.

YERDE SÜRÜKLENDİLER

Söz konusu eylemde Güney Kampüs’ün önünde barikat kuran polis, üniversite dışında toplanan öğrencilere müdahale etmiş, kampüs içinde bulunan öğrencilerin ise dışarı çıkmalarına izin verilmemişti.

Polisin müdahalesinde çok sayıda kişi yaka paça gözaltına alınırken, bu sırada bazı öğrencilerin yerde sürüklenerek götürülmeye çalışıldığı kameralara yansımıştı.

Eylemlerde 14 öğrenci gözaltına alınmış, öğrencilerin tamamı serbest bırakılmıştı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Sağ gözündeki morarmanın daha yoğun olduğu görünen Sapan'ın avukatı, konu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

“İKİ GÖZÜ DE MORARTILANA KADAR SALDIRIYA UĞRADI”

Avukat Gökhan Soysal, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarının tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek olan basın açıklamasına gitmek isteyen müvekkilim, henüz yolda 7 arkadaşıyla birlikte darp edilerek gözaltına alınmıştı. Öncesinde bazı sosyal paylaşımları nedeniyle de hedef gösterilişti. Gözaltına alınırken, sağ gözü daha yoğunluklu olmak üzere iki gözü de morartılana kadar, hem gözaltına alınırken hem de araç içerisinde saldırıya uğradı” dedi.

Avukat Gökhan Soysal, konu hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.

NE OLMUŞTU

Boğaziçi Üniversitesine rektör atanan Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto eden ve gözaltına alınan öğrencilerden 2'si, 6 Ekim 2021'de tutuklanmıştı. Tutuklanan 2 kişi için ertesi gün, üniversitenin Güney Kampüs Kapısı önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğrenciler, polis engeliyle karşılaşmış, birçok öğrencinin ise, yaka paça gözaltına alındıkları kamera görüntülerine yansımıştı.

Gözaltına alınan 14 öğrenciden 10'u emniyetten serbest bırakılmış, 4'ü ise adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mısra Sapan, adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakılan 4 öğrenciden biriydi.