Süleyman Soylu'dan 'Kuytulcular' açıklaması: 'Soruşturma başlatıldı'
İslamcı Furkan Vakfı üyelerinin Adana'da yaptıkları eyleme polisin sert müdahale ettiği iddia edilmişti. İddialar hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orantısız güç kullanıldığını ifade ederek, soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana’da İslamcı Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesi hakkında açıklama yaptı.
Soylu, “Orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi” dedi ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcu'lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana’da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır.
- Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir.
- Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi.
- Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır.
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