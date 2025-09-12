Polisler terk etti, CHP lideri İstanbul çalışma ofisinde DEM heyetini ağırladı: İşgal ortadan kalktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı olan ancak İstanbul çalışma ofisine çevirilen binada DEM Parti heyetini ağırladı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından yapılan destek ziyaretinde Özel’e CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile CHP genel başkan yardımcıları eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki parti de açıklamalarda bulundu.

Eş genel başkanlara, çalışma ofisine yaptıkları ilk kurumsal ziyaret için teşekkür eden Özel, “İstanbul’u kazananın Türkiye’yi kazandığı gerçeğiyle bu bina hedef haline geldi. Seçim kazanıyoruz baş eğmiyoruz diye bunlar oluyor” ifadelerini kullandı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul il kongresi seçimlerinin iptali davasına ilişkin aldığı “esastan ret” kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, ‘’İşgal fiili olarak ortadan kalkmıştır. Umuyorum ki bu bina, partimizin çalışma ofisi olarak tanımlanacaktır. Şimdi olması gereken kararın 45. Asliye Mahkemesi’ne de getirilmesidir’’ ifadelerini kullandı.

İstanbul il kongresi hakkındaki tedbir kararını alan hâkimi de eleştiren Özel, “Gencecik yaşında aldığı talimatla siyaseti bu kadar değiştiren hâkim; iktidar değiştiğince siciline kara leke süreceğini bilmiyor mu?” diye sordu.

Konuşmasında, partilileri kayyum karşısında il binasına davet ettiği için iktidar tarafından kendisine yöneltilen eleştirilere değinen Özel, “AKP’lilere soralım birileri sizin seçtiğiniz kişilerin yerine kayyum atanmış ve birileri kendi kafasına göre birilerini koymaya çalışıyor. Ne yapacaksınız? diye konuştu.

‘YARIN AKP İÇİN DE RİSK’

Görüşmenin ardından DEM Parti heyeti adına açıklamalarda bulunan Bakırhan ise şu ifadeleri kullandı: “Maalesef iktidar tarafından kayyum uygulamaları sadece siyasi partilerle sınırlı olmadan Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı. Bu hukuksuzluklara karşı CHP’nin yanında olacağız. Demokratik olmayan rejim bugün CHP için risk oluşturuyor ama yarın AKP için de risk oluşturacaktır.”