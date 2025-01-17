Prof. Dr. Ahmet Kasım Han: ‘Yeni koşullar dayatılabilir’

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve rehine takası için anlaşmasının ardından Gazze’ye yönelik kanlı saldırılar dün de devam etti. Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan uluslararası ilişkiler uzmanı Beykoz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, ateşkesin “kırılgan” olduğunu belirterek “Ateşkesin devam edip edemeyeceğine şimdiden hüküm vermek zor. Ben edeceğini zannetmiyorum. Belli bir noktada Trump yönetimi de geldikten sonra Hamas’a daha başka koşulların dayatılacağını ve Hamas eğer bu koşullara uymazsa çatışmaların tekrar başlayacağını düşünüyorum. Bu da yeni bir sarmalın başlamasını getirecektir” dedi.

İSRAİL-İRAN DENKLEMİ

Trump ile birlikte Gazze adına olumlu bir değişim olmayacağını değerlendiren Han, belli bir kesimde “Hamas zafer kazandı” şeklinde bir fikir olduğuna işaret ederek “Bunun hangi kriterde ‘zafer’ diye nitelendiğini anlamanın imkânı yok. Trump’ın zaten sempatisinin kimlerle birlikte olduğu çok açık. Buradan Filistinliler adına uzun vadede nasıl bir ‘hayır’ çıkar? Zaten artık gerçekliğin önemini yitirdiği bir dünyada yaşıyoruz” diye konuştu.

Trump yönetiminin Suriye’den çekilebileceği söyleminin ise “çok erken” olduğunu söyleyen Han, tüm bunların olabileceğini ancak öyle bir dengenin kurulmasının zaman alacağını söyledi. Han, “ABD’nin arkada bıraktığı dengenin kendi dış politikası bakımından İsrail’in güvenliğini ne kadar sağlayıp sağlamadığı önemli. İran’da nükleerleşme ve rejiminin devamlılığı meselesinin çekilme kararları ile ilişkisi var. Arap-İsrail ilişkilerinin nasıl kurgulanacağı, İbrahim Anlaşmaları’nın genişlemesine ilişkin gelişmeler önemli parametreler” ifadelerini kullandı.