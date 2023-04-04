Prof. Dr. Esin Şenol’u 'dana dili' ile tehdit davasında karar: Tahliye edildi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ofisinin önüne "dana dili" bırakarak tehdit ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Yücel, 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
?Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden Mustafa Yücel hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'özel işaretlerle tehdit' suçundan 9 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle açılan davada karar açıklandı.
Davanın bugün görülen karar duruşmasına sanık Yücel, tutuklu bulunduğu Eskişehir Cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, ?Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol katılmadı.
Savunmasını yapan sanık, "Bir sakatat ile bir insanı tehdit etmem aklımın ucundan geçmez. Müşteki ile benim şahsi hiçbir problemim yoktur. Ağustos ayında kliniğine gittiğimde limonata gönderdiğimde bile benimle görüşmemiştir. Kendisi ailemle ve çocuklarımla ilgili paylaşım yaptı. Ben mahkeme huzurunda özür diliyorum. Ailemdeki bir kadının canı ne kadar kıymetliyse diğer kadınların da canı bir o kadar değerlidir. Eğer bir hatam olduysa cezamı çekmeye razıyım. İddia edildiği şekilde poşetlerin içinde dana dili yoktu. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yücel'e, "tehdit" suçunu zincirleme olarak işlendiğinden 4 yıl 6 ay, "ısrarlı takip" suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın "3 ay süre ile ikamet adresinin bulunduğu Eskişehir'i terk etmemesi" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.
PROF. DR. ESİN ŞENOL'DAN İLK AÇIKLAMA
Kararın ardından Twitter hesabından açıklama yapan Esin Davutoğlu Şenol, "Ne zorlu bir süreçti... Tam 8 ay derslerime, vizitlerime, konferanslarıma yakın korumayla gittim... Öğrencilerim, hastalarım ürpererek ama büyük destek ile izledi. Ben avukatlarıma ve destekleyen herkese teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı.
Ne zorlu bir süreçti..— Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) April 4, 2023
Tam 8 ay derslerime, vizitlerime, konferanslarıma yakın korumayla gittim..
Öğrencilerim, hastalarım ürpererek ama büyük destek ile izledi
Ben avukatlarıma ,ve destekleyen herkese teşekkür ederim..
En büyük başarı @avnuranizbeli ve elbet @avcelalulgen https://t.co/osKM83CbC2
NE OLMUŞTU?
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Twitter hesabından muayenehanesinin önüne "dana dili" bırakılarak ölümle tehdit edildiği yönünde paylaşım yaptıktan sonra geçen yıl temmuz ayında polis merkezine giderek, şikayetçi olmuştu.
Şenol'un kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Mustafa Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Eskişehir'de gözaltına alındı. Yücel, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma sonunda Yücel hakkında, Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde, "tehdit" suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında sanık hakkında, adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararına hükmedilmişti. Hakim ayrıca sanığın savunmasının mahkemece alınmasına karar vermişti.
Davanın bugün görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yücel'e, "tehdit" suçunu zincirleme olarak işlendiğinden 4 yıl 6 ay, "ısrarlı takip" suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın "3 ay süre ile ikamet adresinin bulunduğu Eskişehir'i terk etmemesi" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.
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