Prof. Dr. Küçükusta'nın 'kuyruk' paylaşımına tepki: Bu millete döner yemeyi bile lüks gören bir zihniyet...
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın Beykoz'daki ünlü bir dönercinin önündeki kuyrukka ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağdı.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın Beykoz'daki ünlü bir dönercinin önünde oluşan kuyruk üzerinden ekonominin durumla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti.
Küçükusta, kuyruğun uzunluğuna dikkat çektiği paylaşımında, "Ülkemizde açlık var. Kavacık akşam 7 suları. Dönercinin içi lebaleb dolu ve dükkanın önünden yan sokağa uzayan kuyruk halkın aç olduğunu gösteriyor" diye yazdı.
Ahmet Rasim Küçükusta'nın paylaşımına tepkiler yükseldi.
Bilim Kurgu yazarı Tevfik Uyar, paylaşım üzerine Küçükusta'ya "Kesinlikle haklısınız. Pahalı bir dönerci önünde 150 kişilik kuyruk olduğuna göre 80 milyonluk nüfusun ekonomik problemi olmadığı çıkarımını yapabiliriz (!)." diye seslendi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Küçükusta'ya "Ülkemizde açlık sorunu kadar büyük başka sorunlar da var. Pişkinlik var, utanmazlık var, kibir var, halkın yoksulluğuna, açlığına tepeden bakan, pudra şekercilerle el ele gezip bu millete döner yemeyi bile lüks gören bir zihniyet var. Bel’am bir taneydi, bizde bin tane var" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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