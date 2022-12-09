Bakan Vedat Bilgin '15 market' dedi: Açlık ve yoksulluk sınırı araştırmaları 'bilim dışı'ymış

09 Aralık 2022 Cuma, 10:11

TBMM Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülerek kabul edildi.

Görüşmeler sırasında söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e yönelik, şunları söyledi:

“Bu ülkede nasıl bir iş dünyası var. Patronlar için ucuz emek cenneti yarattınız, işçilere de cehennem dayatılıyor. Kuralsız ve güvencesiz çalışma kural haline geldi bu ülkede. İşçilerin kaderleri patronların iki dudağı arasında. Fabrika ve şantiyeleri çalışma kamplarına çevirdiler. Hakkını arayan işçilerin önüne barikatlar kuruluyor. İşçi cinayetlerinde Türkiye dünya üçüncüsü, Avrupa’da birinci sırada. Nüfusun yüzde 60’ı asgari ücretli ve o seviyede güvencesiz işlerde çalışıyor. Asgari ücret açlık sınırının altında. Düşündükleri zamla Sayın Bakanı az önce dinledim, açlık sınırını ancak yakalıyorlar. Zamla bunlar her geçen gün hızla eriyor. Biz HDP olarak asgari ücretin en az 12 bin 500 lira olmasını öneriyoruz. O da şu sebeple iki kişi çalışırsa eşler, en azından yoksulluk sınırını yakalasınlar diye."

"15 MARKETTEN FİYAT ALINARAK OLUŞTURULAN BİR ŞEY..."

Sık sık işçilerin hak ve özgürlüklerinin yanında olduğunu dile getirmesiyle bilinen Bakan Vedat Bilgin ise bunun üzerine, “Açlık ve yoksulluk sınır ile ilgili çeşitli konfederasyonlar araştırmayı yapıyor. Sizin ifade ettiğiniz rakamla ilgili araştırmayı yapan konfederasyon bunu kamuoyu oluşturmak için yapıyor. Ben hem yapan arkadaşları tanıyorum hem de yöntemini biliyorum. Sadece Ankara’da 15 tane marketten fiyat alınarak oluşturulan bir şey. Kamuoyu oluşturmak açısından faydalı olabilir ama bundaki keyfiliğin ve bilim dışılığın altını çizmek isterim” diye konuştu.

Bilgin, asgari ücretle ilgili ise şunları söyledi:

“Asgari ücreti siz artırdığınız zaman, 12 bin lira veya 9 bin lira yapıldığı zaman onun üzerindeki bütün ücretlilerin ücreti yukarı doğru farklılaştırıyor. Bu benim iddiam değil bu bir olgu. Bunu da nereden izliyoruz, bize bildirilen primler ve vergiler üzerinden biz tablolarımızdan bunu görüyoruz.”