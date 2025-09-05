Prof. Dr. Şener Üşümezsoy sadece o bölgeyi işaret etti: Olası İstanbul depreminin büyüklüğü ne olacak? 'Tam 20 yıldan beri söylüyorum...'

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturdu.

"Neden bana inanın?" sorusuyla sözlerine başlayan Üşümezsoy, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra ortaya atılan görüşlere itiraz ettiğini hatırlatarak, "Herkes 'Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak' dendiği zaman ben 'Hayır, 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor' dedim" ifadelerini kullandı.

Habertürk canlı yayınında konuşan Üşümezsoy, İstanbul'u bekleyen deprem riskine dair geleneksel kabullerin dışında bir tez ortaya atarak tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"ADALAR FAYI ASLINDA ÖLMÜŞ BİR FAY"

"Adalar fayında hiç bir şey yok, fay Düzce'de" diyen Üşümezsoy "Bütün İstanbul'da deprem olacak, 65 kilometre yıkacak dedikleri bu Adalar fayı aslında ölmüş bir fay" dedi.

"Şimdi bağırarak söyleyeyim" diyen Üşümezsoy İstanbul'u tehdit eden depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun yaratacağı deprem 6.5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı."