Prof. Dr. Süheyl Batum'dan 'Can Atalay' çıkışı: Hukuku çiğniyorlar

Yayınlanma: 04.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 03:00

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının üzerinden 10 gün geçti. Yerel mahkeme, dosyayı Yargıtay 3. Dairesi’ne gönderdi. Karara tepkiler sürerken, İstanbul Barosu mahkeme başkanı hakkında şikâyetçi oldu.

Cumhuriyet konuya ilişkin Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum ile konuştu. Batum, Enis Berberoğlu kararına atıf yaparak, “Türkiye’de daha önce benzer bir durum yaşandı. Enis Berberoğlu hakkında mahkeme bir daha milletvekili seçildiği için ‘yeniden seçildi dolayısıyla onun dokunulmazlığı yok’ dedi. Ama Anayasa Mahkemesi bir kez daha karar verince tahliye etmek zorunda kaldılar. Türkiye’de hukuken yaşanan bir olayın devamını izliyoruz” dedi.

(Süheyl Batum)

Batum şunları söyledi:

“Hiç kimsenin AYM kararlarını uygulamama, engelleme veya uymama yetkisi yoktur. Bu Anayasa’nın getirdiği bir emirdir. Anayasa Mahkemesi kararlarının bu kadar rahatlıkla çiğnenebilmesi mümkün değil. Tahliye etmenin kelime olarak ne anlam ifade ettiğini herhalde adalet bakanı da biliyordur. Hukuku çiğniyor. Tek hâkimle tahliye kararlarının verilmesi diye bir şey de olamaz. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) şu ana kadar hiçbir şey yapmaması, kulağının üstüne yatması da bir hukuk devletinde son derece üzücü, son derece kabul edilemez bir durum.”

HSK’YE SUÇ DUYURUSU

Yerel mahkemenin tahliye vermemesine ve dosyayı Yargıtay’a göndermesine tepkiler sürerken Can Atalay’ın avukatları suç duyurusunda bulundu. Can Atalay adına avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlatılması ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından cezalandırılmaları için HSK’ye suç duyurusunda bulundu.

‘SESSİZ KALAMAYIZ’

Ankara’da avukatlar, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ihlal kararı verdiği TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesi ve en üst tutukluluk süresi dolan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak’ın serbest bırakılmamasına tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi. Avukat Doğan Erkan, “Yasa maddeleri çok açık, siyasi iktidarın keyfiyeti veya menfaati uğruna hukukun çiğnenmesine sessiz kalamayız. Hukuk devletinde yaşıyorsak yargı organları da bu hukuka uymak ve gereğini uygulamak zorunda” dedi.