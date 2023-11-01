Avukatlar Can Atalay için İzmir Adliyesi'nde toplandı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 15:26

Güncelleme: 01.11.2023 - 15:26

Gezi Parkı davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın başvurusu üzerine AYM, “seçme ve seçilme hakkı” ile “kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı” yönlerinden hak ihlali kararı vermişti. AYM, Can Atalay kararını 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Yerel mahkeme, kararın iletilmesinin üzerinden dün 7 gün geçmesinin ardından Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Karara tepki gösteren avukatlar, Atalay için Bayraklı Adliyesi önünde bir araya geldi. Adalet İçin Hukukçular, İzmir Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İzmir Şubesi ortak basın açıklaması düzenledi.

“HATAY HALKININ İRADESİ YOK SAYILMAKTADIR”

“TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliyesi hukuken zorunludur” diyerek açıklamayı okuyan Avukat Yağmur Gül Kartal, dava sürecini anlattı. AYM’in hak ihlali kararını oy çokluğuyla aldığını ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağladığını ifade eden Kartal, “Her türlü hukuka aykırı uygulamayı "milli irade" bohçasına sokarak kendince meşruiyet zemini yaratan siyasi iktidarın, milli iradenin temeli olarak gördüğü seçim sandığına ve o sandıktan çıkan iradeye saygı duymaması, açıkça halk iradesinin gasp edilmesi, Hatay halkının iradesinin yok sayılmasıdır” diye konuştu.

“YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI UYGULAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR”

Enine sonunda Yargıtay’ın da mahkemenin de karar uymak zorunda olduğunun altını çizen avukat, “Halihazırda milletvekili olarak seçilmiş olan Can Atalay, seçmenlerinin iradesini Parlamento'da temsil etmek, yasama faaliyeti içerisinde yer almak ve deprem bölgesi olan Hatay için çalışmalarına başlamak üzere derhal serbest bırakılmalıdır. Yerel mahkeme ya da Yargıtay, eninde sonunda Anayasa Mahkemesi kararını uygulamakla yükümlüdür. Tarafsız ve bağımsız olması gereken yargı kendi meşruiyetini sorgulatacak hukuksuzluklardan derhal dönmelidir. Meslektaşımızın esaretine derhal son verin” ifadelerini kullandı.

Ortak basın açıklamasının ardından, Atalay’ın avukatları Evren İşler, Yalçın Deniz Özen, Akçay Taşçı ve Fikret İlkiz’in Atalay dosyasının Yargıtay 3. Ağır Ceza Dairesi'ne göndermesine ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklama da okundu.